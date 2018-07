Ferrari-kiadásban is jöhet a Xiaomi Mi Mix 3

Az árakról is vannak már szivárgások - vonzó ajánlat lesz a Mi Mix 3.

Folyamatosak a szivárgások a Xiaomi Mi Mix 3 okostelefonjáról, amely úgy tűnik, hogy dizájnt vált, a kijelzője amennyire csak lehet, keret nélküli lesz. Már a konkrét vételárakról is vannak hírek.

Szokás szerint ezúttal is lesz majd egy alapmodell, üveg hátlappal illetve egy prémium változat, kerámia hátlappal. Tudásban mindkét verzió azonos lesz, de persze több eltérő konfiguráció is létezik. A szelfikamera mindegyiknél a készülékházból bújna elő, és adott lesz a Snapdragon 845-ös SoC is.

Jelenleg úgy tűnik, hogy ezekre a modellekre (alap/kerámia) számíthatunk:

6 GB RAM + 64 GB ROM: 510/660 dollár

6 GB RAM + 128 GB ROM: 555/705 dollár

8 GB RAM + 128 GB ROM: 600/750 dollár

8 GB RAM + 256 GB ROM: 645/795 dollár

Pletykálnak továbbá arról is, hogy a Xiaomi egy limitált Ferrari-kiadást is a piacra dobna. Ez közvetlenül az Oppo Find X Lamborghini Edition ellenfele lenne. A specifikációkat tekintve nem lehet túl sok extrára számítani, legfeljebb 512 GB tárhelyre és esetleg egy nagyobb akkumulátorra. A hangsúly a dizájnon lesz.