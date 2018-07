Túlóra, titkolózás és nulla magánélet - milyen az Apple-nél dolgozni?

Steve Jobs legendásan kemény vezető volt, aki minden alkalmazottjától elvárta, hogy életüket rendeljék alá az Apple-nek. Meg volt győződve róla, hogy a cégtől kikerülő termékek tényleg megváltoztatják az emberek életét, ezért pedig semmit nem drága feláldozni. A helyzet ugyan Tim Cook vezetése alatt állítólag javult valamit, de még mindig az egyik legkeményebb munkahelyként tartják számon az Apple-t, ahol bármikor túlórázni kell, mindenki paranoid, és még a legközelebbi hozzátartozónak sem lehet elmondani, hogy min dolgozunk.

Bekerülni is egy igazi rémálom

Persze, ha az ember a világ legnagyobb informatikai vállalatánál és legértékesebb részvénytársaságánál szeretne elhelyezkedni, érthető, hogy nem lesz éppen egyszerű dolga. Még akkor sem, ha gyakornoknak szeretne menni: annyian akarnak a céghez kerülni, hogy az Apple nagyon-nagyon válogatós lehet a választásnál, és csak a leginkább kiemelkedő tehetségeket veszik fel.

Ha pedig valakit egyszer elutasítottak, azt többet nem is engedi jelentkezni a rendszerük.

A cég azt mondja, elsőre meg kellett volna mutatni a zsenialitást. Ezen pedig szerintük az sem fog segíteni, ha közben mondjuk egy másik vállalatnál szerzett tapasztalatot az illető. De, ha valakinek mégis sikerült bejutnia gyakornokként, akkor a következő üzenet vár rá egy kis dobozkában:

Ebben az Apple leírja, hogy itt nem csak úgy dolgozgatni kell, nem a biztonsági játékosokra van szükség, hanem bizony olyan termékeket kell készíteni, ahol nincs kompromisszum, és amiért az ember hajlandó beáldozni a hétvégéit is.

Ha nem gyakornokként szeretnénk jelentkezni, akkor még a szokásosnál is keményebb a folyamat.

A felhasználói grafikus felületek tervezésével foglalkozó Lius Abreu például azt mondta, hogy háromszor kellett hosszas telefonbeszélgetést folytatnia, amit öt interjú követett FaceTime-on keresztül, majd el kellett utaznia Cupertinóba, a főhadiszállásra, ahol összesen további öt személyes interjú és egy ebéd várt rá. Menet közben az Apple munkatársai egyértelművé tették számára, hogy „a hülyékre nem fecsérlik az idejüket”, végül pedig annyit mondtak neki, hogy „köszönjük, nem vesszük fel”.

A beszámolók szerint egyébként viszonylag kevés a nagyon fiatal a munkatársak között, inkább a 30-as és 40-es korosztály dominál, akik nemcsak kiemelkedően okosak, de már megvan az élettapasztalatuk is.

Ha bejutsz, megváltozik az életed... de milyen irányba?

Többen is megjegyezték, hogy az Apple-nél dolgozók túlnyomó többsége nagyon tudatosan táplálkozik, odafigyel az egészségére, és sportol. Nem látni elhízott embereket a cégnél, aki nem vékony és fitt, azt kinézik. A vezetőség és a beosztottak is rendszeresen vesznek részt triatlonokon, bringaversenyeken, maratonokon. Ez sokak számára egyébként megadja a lökést ahhoz, hogy elkezdjen sportolni: valaki 30 kilót fogyott, miután a céghez került, és elkezdett ebédszünetben biciklizni a kollégáival, és kikerült a cukorbetegség veszélye alól.

Az viszont biztos, hogy az Apple rengeteget vár el a munkatársaktól.

A vezetőség tisztában van vele, hogy olyan termékek készülnek a cégnél, amikért az egész világ rajong, és azt várják el az alkalmazottaktól, hogy ugyanilyen fanatizmussal dolgozzanak. Néhány megszólaló ezt úgy írta le, mint egy szemellenzős lovat: csak előre kell nézni, és 110%-kal törtetni a cél felé.

Ez egyben azt is jelenti, hogy az Apple nem tartja túlságosan tiszteletben a munkavállalói magánéletét. David Graham, aki egykor íróként dolgozott a cégnek, elmondta, hogy a fejlesztőknek rendszeresen hajnali 4-kor kellett bejárni meetingekre, mert eltérő időzónában élő emberekkel kellett interneten keresztül megbeszéléseket folytatni.

De rendszeresek az éjszakázások is, főleg egy-egy termék megjelenésének a hajrájában. Egy névtelen beszámoló például egy olyan esetet említ, amikor délután 4-kor leültek egy tárgyalóban, ahol mindössze egy tucat ember eldöntötte, hogy az egész csapat éjszakázni fog, és ez ellen senkinek nem volt ellenvetése. Egy olyan mondat sem hangzott el, hogy „el kell mennem a gyerekeimért” vagy hogy „előtte haza kéne telefonálnom”.

De ha ez nem lenne elég bizonyíték arra, hogy a céget nem nagyon érdekli a privát szféra, akkor érdemes megemlíteni az egykori alkalmazott, Ben Farrell beszámolóját. Az úriember elkapott egy nagyon csúnya, szúnyogok által terjesztett vírust, amitől egy ideig mozgásképtelenné vált, és kórházba került. Az Apple ahelyett, hogy igyekezett volna támogatni, a kórházba bevitt laptopjára küldte a céges feladatokat azzal a kitétellel, hogy „nagyon sürgős lenne”.

Miután még az esküvője reggelén is céges telefonokkal és e-mailekkel zaklatták, úgy döntött, hogy elhagyja a vállalatot.

Az pedig gyakorlatilag mindenki számára egyértelmű, hogy a vasárnap délután már kvázi munkanap az Apple-nél. Hétfőnként tartják ugyanis a megbeszéléseket a felső vezetőkkel, amikre alaposan fel kell készülni, így mindenki a telefonján lóg, és e-mailekre válaszolgat, anyagokat és prezentációkat rak össze.

Alapesetben pedig senki nem dolgozik otthonról: mindenkinek bent kell lennie az irodában, hacsak „nem beteg vagy halott”. A céges kultúra teljesen arra rendeződött be, hogy mindenki látja egymást nap mint nap, sőt, kötelesek egymás munkájáról rendszeresen véleményt alkotni, legyen az pozitív vagy negatív.

Még a feleségednek sem mondhatod el, min dolgozol

„Ez része az Apple varázsának. De azt nem akarom, hogy ezt bárki megismerje, mert akkor lemásolnák” - mondta egyszer Tim Cook, jelenlegi vezérigazgató az Apple belső kultúrájáról és az ezzel járó nagyon komoly titkolózásról.

Az teljesen alap, hogy minden terméket valamilyen furcsa kódnéven fejlesztenek, és hogy az Apple épületein belül rengeteg helyen találni fekete függönyöket és átláthatatlan üvegeket.

A dolog annyira súlyos, hogy még a kukákat is átnézik, nehogy valaki azokba kidobott anyagokkal, üzenetekkel próbáljon kiszivárogtatni valamit a külvilág számára.

Az Apple termékein, főleg a legfontosabbakon, sokszor különálló, teljesen elszigetelt csapatok dolgoznak, akik külön irodákban, nagyon szigorú beléptetési ceremóniát követően tudják felvenni a munkát. Wei Sun, az egyik szoftverménök elmondta, hogy ezek a csapatok annyira el vannak zárva a cég többi részétől, hogy jellemzően saját belső kultúrájuk, működési stílusuk van, így ha valaki átkerül az egyik különleges egységtől a másikba, hozzá kell szoknia a helyi viszonyokhoz.

A vállalat teljes mértékben megszabja, hogy valaki mit írhat le az interneten, a közösségi médiában, miről tarthat előadást, vagy hogy egyáltalán miről cseveghet a barátaival és a házastársával. Ha az Apple-nél egy projekt titkos, akkor az a szó legszorosabb értelmében titkos: a feleségnek egy szót sem szabad mondani arról, hogy a férj min dolgozott nap közben.

A munkatársak egy jelentős része még attól is tart, hogy a más részlegeken dolgozó kollégáikkal csak úgy ártatlanul váltsanak pár szót, hátha akaratlanul kikotyognak valamit, amit nem lett volna szabad.

Az Apple minden létező módon igyekszik kerülni a szivárogtatást, és lebuktatni a szivárogtatókat. Az elmúlt években például ráálltak arra, hogy ugyanazt a céges levelet kicsit más szöveggel és központozással küldik el a különböző részlegekre, így ha valahogy felkerül az internetre, könnyen ki lehet deríteni, honnan is érkezett.

Számos egykori kolléga arról számolt be, hogy sokszor még a hardveren dolgozó csapat sem tudja, milyen lesz a szoftver, a szoftveren dolgozó brigád pedig nem ismeri a hardvert, amire fejleszt. A cég jelentős része csak akkor látja először egyben a végleges terméket, amikor azt tényleg bemutatják a nagyközönségnek.

Az Apple boltjaiban sincs aranyélet

A hivatalos Apple Store-okban dolgozó munkavállalóknak is számos kemény megkötésnek kell megfelelni. Az teljesen alap, hogy a munkájukról nem beszélhetnek semmilyen külsősnek, nem panaszolhatják el egy sör mellett, hogy milyen rossz napjuk volt, vagy hogy milyen nehézkes ügyfelekkel találkoztak aznap.

Ezek mellé jönnek a halálos fenyegetések, főleg akkor, amikor kiderül, hogy egy ügyfél készülékével olyan probléma történt, amit nem tudnak ingyenesen megjavítani.

Ezek egyébként a beszámolók szerint egyáltalán nem ritkák, azonban az Apple Store-ok szabályzata azt is előírja, hogy az ilyen jellegű fenyegetéseket nem szabad megosztani még a munkatársakkal sem.

Ahogy a Apple irodáiban, úgy a boltokban is kötelező elmondani a véleményünket a másik munkájáról. Ez ráadásul vonatkozik a menedzserekre is: a nap végén őt is kritizálnunk kell, ha szükséges. A boltok vezetői ezt nagyon szigorúan kezelik, és a munkanap végén rendszeresen megkérdezik a kollégákat, hogy aznap milyen visszajelzést kaptak a többiektől.

Cserébe legalább azt hihetnénk, hogy a világ legértékesebb cége jól megfizeti még az eladóit is, de sajnos nem ez a helyzet. Az áruházi eladók eleve nem keresnek túl sokat, de az Apple még ebben a kategóriában sem ad kiemelkedő fizetést. Cserébe viszont évente kétszer az alkalmazottak 15%-os kedvezménnyel vásárolhattak Apple-részvényeket, amit jellemzően ki is szoktak használni.

