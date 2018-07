Jöhetnek a 48 megapixeles mobilok

Rossz fénykörülmények között is helytáll a Sony szenzora.

A Sony bemutatta a világ első okostelefonokba szánt, 48 megapixeles (8000×6000 pixeles) kameraszenzorát. Az IMX586 nem csak pixelszám tekintetében csúcstartó, de prémium kategóriás megoldás lévén a cég szerint ténylegesen kiváló minőségű fotók készíthetőek vele. Ez nem mondható el mindegyik óriási felbontású mobilkameráról, a képpontok száma önmagában semmire sem jelent garanciát.

A kameraszenzorok egyik sajátossága, hogy a pixelszám emelésével jelentősen csökken a rossz fényviszonyok között készíthető fotók minősége, azonban a Sony szerint ez nem jellemző az IMX586-ra: kevés fény esetén a szenzor összevon négy szomszédos pixelt, hogy jobb legyen a fényérzékenység. Emiatt legfeljebb 12 megapixelesek lehetnek a végeredményül kapott fotók, de legalább jó lesz a minőségük.

Természetesen a japán cég szerint a kameramodul jelfeldolgozó elektronikája is csúcskategóriás, így rendkívül gyors működésre és széles dinamikai tartományra képes. A szenzorral akár 90 képkocka/másodperces sebességgel is rögzíthetőek 4K-s felbontású videók, míg a Full HD esetében a 240 képkocka/másodperces sebesség is támogatott.

A Sony IMX586 mintapéldányaira szeptembertől tehetik majd rá a kezeiket az érdeklődő gyártók, első körben pedig a csúcskategóriás Sony Xperia mobilokban válhat ténylegesen elérhetővé.

