Eszement pénzbe kerülhet a Galaxy Note 9

Lassan már a csúcs iPhone is olcsónak tűnik.

Még tavaly jelentős megdöbbenést keltettek a pletykák, miszerint a csúcs iPhone mobilért akár 1000 dollár feletti összeget is elkérhet az Apple. Most már határozottan kiszabadult a palack a szellemből, a gigantikus árcédula sikerére reflektálva a Samsung is úgy látta, hogy a csúcsmodellek esetén tényleg fel lehet még tornászni egy kicsit az amúgy is magas ellenértéket, a vásárlóközönség képes és hajlandó lesz kifizetni az extrát.

Most nagyon úgy tűnik, hogy a körülbelül két hét múlva bemutatkozó Samsung Galaxy Note 9-cel folytatódik a trend, a német WinFuture információi szerint Európában a 128 GB beépített háttértárral rendelkező alapmodell olyan 1050 euróba, míg az 512 GB-os csúcsmodell 1250 euróba kerülhet majd.

Átszámítva 344 ezer és 409 ezer forintokról van szó.

Ezek abszolút rekord árak, ráadásul nem világos, hogy milyen ÁFA-kulccsal lettek számolva. A forrás német, így elképzelhető, hogy a 19 százalékos német áfáról van szó. Hazánkban 27% az ÁFA, ilyen összegek mellett az a +8 százalék is számottevő különbséget tesz.

