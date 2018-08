Ősi nyűgöt oldhat meg a Firefox

Megkönnyítheti az éppen olvasotthoz hasonló anyagok felfedezését.

A Firefox nemrég moderált méretű vihart kavarva elkezdett hirdetéseket megjeleníteni az egyesült államokbeli netezők számára, személyre szabottan cikkeket ajánlgat nekik. A reklámokat a Mozilla által felvásárolt Pocket szolgáltatás biztosítja, az üres böngészőfülek felületén jelennek meg, és bármikor kikapcsolhatóak.

Kedden egy nagyon hasonló kísérletet indított a Mozilla, a Test Pilot programon keresztül telepíthető Advance bővítmény az éppen olvasotthoz hasonló cikkeket próbál ajánlani. A bővítmény kitesz egy ikont a Firefox eszköztárára, és ha az éppen olvasotthoz hasonló cikkeket talál, akkor jelzi azok számát az ikonon. Az ikonra kattintva a böngésző baloldalán megnyílik egy oldalsáv az ajánlásokkal.

Az Advance nagyon hasznos lehet, ha valaki tájékozódni szeretne egy témában, hiszen így nem feltétlenül kell internetes keresést végrehajtania a hasonló cikkek felkutatásához.

Ettől függetlenül van némi átfedés a Firefox reklámokat megjelenítő komponense és az Advance között, ugyanis az utóbbi is próbál a böngészési előzmények alapján cikkeket ajánlani. Viszont érdekes, hogy az Advance nem működik, ha be van kapcsolva a böngészőben a követés elleni védelem és / vagy a Do Not Track jelzés küldése, azaz

felettébb tiszteli a magánszférát.

Egyelőre nem tudni, hogy az Advance valaha bekerül-e a böngészőbe, a Test Pilot programban elérhetővé tett funkcionalitások bármikor a kukában landolhatnak.

