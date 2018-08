Sokat fejleszt az iPhone-ok kameráján az iOS 12

Nagyot fejlődik majd a portréfotózás minősége a frissítésnek hála.

Az iOS 12 sok érdekességet hoz magával, és többek között az iPhone készülékek kameráján is sokat fejleszt.

Az új iOS-nek hála sokkal jobb lesz a portréfotózás minősége az iPhone készülékekkel.

Erről maga Ben Sandofsky, a népszerű Halide kameraalkalmazás atyja árulkodott. Azt mutatta meg, hogy az iOS 12-ben milyen sokat fejlődik a tárgy elválasztása a háttértől.

Azt egyelőre nem tudni, hogy a változtatások a hátlapi és az előlapi kamerát is érintik-e, illetve, hogy az Apple gyári kameraalkalmazása is kiaknázza-e mindezt. Az viszont remek hír, hogy ugyanazon a hardveren ekkora fejlődést sikerült elérni. A kép ugyanis részletesebb és élesebb is.