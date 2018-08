Ez az iPhone gazdagoknak szól, de még nem létezik

127 000 dollárba kerül az arannyal bevont, 2018-as iPhone X, amit még be sem mutatott az Apple.

A legtöbben már az 1000 eurós vételárakat sem nézik jó szemmel az okostelefonok piacán, azonban értelemszerűen vannak olyan emberek, akik nagyon hamar megkeresnek ennyi pénzt.

Az ilyen embereket szeretné kiszolgálni valami egyedi megoldással a Goldgenie, ami felturbózza a fogyasztói elektronikai termékeket.

A vagyonos ügyfelek megszerzése érdekében a Goldgenie már most fogadja a 2018-as iPhone X arannyal borított kiadására a foglalásokat. A milliárdosoknak szóló csomag alapjául szolgáló új iPhone-t az Apple még be sem mutatta, az csak szeptemberben debütál. A cég persze figyelmeztet, hogy a megjelenés után csak néhány héttel kezdi meg a szállításokat.

A foglaló 63 000 dollár, a teljes vételár 127 000 dollár.

Ennyi pénzért egyes számítások szerint nem csak az új iPhone X-et lehetne megvenni, hanem extraként 3 kilogramm aranyat is.

Azt nem tudni, hogy a Goldgenie mennyi arannyal borítja be a készüléket, de szem előtt tartva, hogy az NFC és a vezeték nélküli töltés működik majd, valószínűleg nem sokkal. Jár a mobil mellé élettartam-garancia is, de ilyen körökben egy év alatt egyébként is a fiókba kerülhet az eszköz.