A TSMC kezébe kerülnek az Apple chipek

2020-ig kizárólag a TSMC gyártja majd az Apple iPhone készülékekbe kerülő lapkákat.

A TSMC egészen 2014 óta gyártja az Apple mobilos chipjeit, és bár 2015-ben a Samsung is besegített a feladatban, 2016 óta megint kizárólagos chipgyártóként segíti az Apple-t a TSMC. Így van ez idén is.

A jelentések szerint a 7 nm-es chipek gyártására kiépített kapacitásának közel 80 százalékát kizárólag az Apple új A12-es chipjének tartja fent az óriás. A helyzet egy elemző jelentése szerint egészen 2020-ig változatlan marad.

A TSMC állítólag megelőzte a riválisait a 7 nm-es lapkák gyártása terén, és bár a Samsung a saját remek fejlesztései miatt kiváló alternatívát jelentene, az Apple mégsem adná a chipjeit a dél-koreai cég kezébe. Ennek persze egyszerű oka van.

Az Apple már így is nagyon erősen függ a Samsungtól, hiszen a nagy riválisa szállítja a NAND és DRAM memóriachipeket, a kameraszenzorokat és a kijelzőket az iPhone készülékekbe.

Az Apple érdeke az, hogy több forrásból szerezzen be alkatrészeket, így nem csak a készlethiányt, a magas árakat is elkerülheti, miközben megtarthatja a magas haszonkulcsot. Éppen emiatt megint az LG-nek adná az OLED-panelek gyártását, legalábbis részben. A gyártási problémák miatt azonban ezúttal is a Samsung a befutó.