Európába is jön a játékosoknak szánt Honor Play

Kompetitív árcédulát kapott a középkategóriás készülék.

Lesz miből válogatniuk a közeljövőben erős középkategóriás mobilt vásárolni kívánóknak, a HTC U12 Life után a Honor Play is bemutatkozott a berlini IFA-kiállításon. A mobilos játékokkal sokat szórakozóknak szánt készüléket Kínában már júliusban bejelentette a Huawei, de most vált hivatalossá, hogy rövidesen Európában is piacra kerül, méghozzá 329 eurós, azaz olyan 107 ezer forintos ajánlott fogyasztói áron.

Ennyi pénzért cserébe a Honor Play korrekt vételnek tűnik, bár a nemzetközi változatába sajnos csak 4 GB memória került, a kínai variánsában 6 GB RAM található. Szerencsére minden más maradt a régiben, így a vásárlók

6,3 hüvelykes és 2340×1080 pixeles, notchos LCD kijelzőt,

16 megapixeles előlapi kamerát,

2 + 16 megapixeles hátlapi kamerarendszert,

3750 milliamperes akkut,

ujjlenyomat-olvasót és

Android 8.1-et kapnak.

Gamer telefon lévén a Huawei persze nem spórolhatott a számításokat végző hardveren, így a saját fejlesztésű Kirin 970 rendszerlapkával látta el a mobilt, ami támogatja a játékok renderelési sebességének javítására kitalált GPU Boost technológiát is.

