A nyár legszánalmasabb kütyübotrányai

Az idei nyár a focivébéről, illetve az olvasztókohót idéző hőségről, meg a fesztiválokról szólt elsősorban, de azért nem maradtunk zaftos kütyübotrányok nélkül idén sem.

Most, vagy legalábbis eddig nem volt robbanós csúcsmobil, de akadt néhány cikis eset, amiben a technológiai eszközök vagy a kapcsolódó szolgáltatások, illetve persze az agyalágyult felhasználók játszották a főszerepet.

Ordítozás egy tablet miatt

Kezdjük is rögtön egy jó kis színházi afférral! A leginkább Gyűrűk Urából és a Karib-tenger kalózaiból ismert Orlando Bloom egy angliai színházban verte ki a hoppot, ráadásul a színpadon, az előadás közepén. Először csak megkérte az egyik nézőt, hogy ugyan tegye már le a tabletjét, de néhány perccel később artikulátlanul ordibálni kezdett a nővel.

Nyomdafestéket nem tűrő szavakat vágott a fejéhez, finoman utalva rá, hogy már elpakolhatná azt a „kibaszott iPadet”.

Állítólag a hölgy egyébként nem netezgetett vagy játszott, hanem csak a hordozható ventilátorát dugta rá a masinára, és pusztán állványként használta azt, maga elé tartva. Bármi is legyen az igazság, abban nem lehet vita, hogy Orlando Bloomnak igaza volt, még ha nem is legszalonképesebb módon kommunikált is. Ha valakinek melege van, az kimehet az előadásról, de ha szólnak neki, hogy pakolja el a vackát, mert az zavarja a színészeket, akkor bizony zokszó nélkül meg kell azt tennie.

Sajnos egyre inkább megfigyelhető trend, hogy a kulturális programokon sem tisztelik meg a művészeket a nézők azzal, hogy elteszik vagy kikapcsolják a kameráikat, telefonjaikat. Pedig sokszor, sokan mondták már, hogy az előadókat zavarják, zavarhatják az ezek által kibocsájtott fények vagy zajok. Hogy arról ne is beszéljünk, amikor valami barom szembevakuzza a zenészt, színészt vagy táncost.

Üsd ki a bringást!

Hagyományosan a nyár egyik legnagyobb, legnépszerűbb sporteseménye a Tour de France kerékpáros körverseny. Itt a bringások három héten át tapossák a pedált, az út szélén pedig sokszor szó szerint tülekednek a nézők. Ez egyrészt szuper dolog, mert remek hangulatot varázsol a hatalmas tömeg, másrészt viszont egy kész katasztrófa ugyanis mindig akad egy-két nyomorult, aki képes katasztrófát okozni.

Idén is akadt néhány különösen ostoba véglény, az egyik például lepofozta a tavalyi bajnok Chris Froome-ot. De az sem volt kutya, amelyik úgy döntött, hogy itt az ideje elkészíteni a Világ Legjobb Fényképét, és ennek érdekében szó szerint betolta a fényképezőgépét a pályára. Ahol persze érkezett is egy kerékpáros, ráadásul nem is akárki, hanem a versenyt vezető Geraint Thomas, akit sikerült is megütni így. A walesi sportoló hatalmas lélekjelenléttel elkerülte a bukást, amely akár a későbbi címébe is kerülhetett volna.

Nem csoda, hogy úgy nézett vissza a megszeppent fotóművészre, mint aki vért akar látni.

Az egész igazából azért érthetetlen, mert szinte minden évben akad egy-egy hasonló, fényképezőgép által okozott baleset. Ez pedig sokszor tömegbukáshoz vezet, aminek a végén néhányan bizony kénytelenek fel is adni a versenyt. Több hét, hónap munkája megy füstbe egy pillanat alatt olyan pontagyúak miatt, akik azt hiszik, hogy rájuk nem vonatkoznak a szabályok, hogy az ő vacak képük és az erre érkező lájkok megérik a kockázatot. Hát nem.

Napraforgóbalhé

A fekete öves Instagram- és Facebook-lájkvadászok között piszok népszerűnek számítanak a napraforgók és a napraforgómezők. Ennek hátterében az áll, hogy a nagy emberfejnyi sárga virágok és zöld leveleik által szolgáltatott háttér piszok látványos, főleg ha sikerül mellé tiszta kék eget is vagy pláne néhány havas hegyet is elcsípni.

Tudják ezt jól a kanadai Hamilton mellett található Bogle Seeds farm tulajdonosai is. Nekik épp van egy pár hektár pazar napraforgótáblájuk, és úgy döntöttek, hogy csinálnak belőlük egy kis extra pénzt. Meghirdették, hogy lehet hozzájuk menni szelfizni a virágok közé, csak azzal nem számoltak, hogy ettől teljesen bekattan a jónép. Eleinte minden szuperül ment, mindenki nevetett és fotózott. De a népvándorlásnak csak nem akart vége szakadni: a horda elözönlötte a környékbeli utakat, blokkolva a forgalmat, óriási dugót okozva.

Mikor a vöröslő és gőzölgő fejű szomszédok által kihívott rendőrség megérkezett, már 7000 autó parkírozott ott, ahol tudott, a tömeg pedig átgázolt mindenen, tekintet nélkül a művelés alatt álló mezőgazdasági területekre és a növényekre.A hatóság meglehetősen rövid idő után véget vetett a napraforgó-fesztiválnak, azaz hazazavarta az embereket. Közöttük pedig voltak olyanok, akik ezt igen rossz néven vették, hiszen többen panaszkodtak később az interneten, hogy több száz kilométert utaztak a napraforgókért, de hoppon maradtak. Mondjuk, akinek ennyi esze van, az meg is érdemli!

