Itt az 55 dolláros AMD Athlon 200GE

Végre riválist állított az Intel Pentiumnak a vállalat.

Az elmúlt olyan másfél évben kevés választási lehetőségük volt a processzorok tekintetében az olyanoknak, akik rendkívül szűk büdzséből szerettek volna játékra is alkalmas asztali számítógépet építeni: messze az Intel Pentium G4560 volt a legjobb választás, bár egy időben a kriptobányászoknak köszönhetően 30 ezer forint alá is felszökött a tipikusan 18 ezer forint körüli ára. A termék ugyan csak kétmagos, de támogatja a Hyper-Threadiget, játékokban körülbelül egy Core i3-6100-nak felel meg. Akár egy GeForce GTX 1060 is betehető mellé, a játékok oroszlánrészében csak egy ennél erősebb videokártya mellett kezd szűk keresztmetszetet képezni a teljesítménye.

Sajnos az AMD nem volt képes a pártját fogó vásárlók segítségére sietni, a Pentiummal körülbelül azonos árban lévő, már AM4 foglalatot és DDR4 memóriát használó termékei még az ősi Bulldozer architektúrát használták, nem pedig a Ryzenekben bemutatkozott, masszívan jobb Zent.

Szerencsére az AMD most kiköszörülte a csorbát, és bejelentette a Zen architektúrás Athlon 200GE-t. A még szeptemberben piacra kerülő processzor ajánlott fogyasztói ára csupán 55 dollár (nettó 15 ezer forint), így árban az Intel aktuális Celeron és Pentium modelljei közé ékelődik be, de körülbelül a Pentiumok teljesítményét hozza.

A vállalat lényegében lemásolta a Pentium jelenlegi koncepcióját: az új Athlon kétmagos, de négy futtatói szálat kínál, hiszen támogatja az SMT-t is, ami AMD-féle Hyper-Threading. Emellett a klasszikus Athlonoktól eltérően integrált grafikus vezérlővel is rendelkezik, egy Radeon Vega 3 található benne. Ez ugyan nem hatalmas szám a 192 stream processzorával, de a Pentiumokban lévő HD Graphics vezérlőkhöz képest számottevően gyorsabb.

A gyártó szerint 720p felbontásban és alacsony grafikai beállítások mellett számos jelenleg népszerű játék játszható az integrált grafikus vezérlővel, többek közt a Fortnite, Rocket League és az Overwatch is korrekt képkockasebességet produkál. Persze aki komolyabban is játszani szeretne, annak be kell társítania egy dedikált videokártyát az Athlon 200GE mellé.

AMD Athlon 200GE specifikációk:

kettő Zen processzormag, négy futtatói szál (SMT)

3,2 GHz-es órajel, 5 MB gyorsítótár

kétcsatornás memóriavezérlő, maximum 2933 MHz-es DDR4

Radeon Vega 3 integrált videovezérlő (192 stream processzor)

35 wattos TDP

