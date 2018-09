Úton a következő generációs játékok

Számos érdekességet elárult az álláshirdetéseiben a Rocksteady.

Már hónapok óta nem titok, hogy javában készülnek a következő generációs játékkonzolok. Először az elemzők álltak elő azzal, hogy az egyébként is racionálisnak tűnő 2020-ban kerülhetnek piacra a PlayStation 4 és az Xbox One utódai, majd technikai információk is szivárogtak a termékekről. Végül a Microsoft közvetlenül is megerősítette, hogy folyik a munka a következő generációs Xboxon.

Most úgy tűnik, hogy a nagy fejlesztőstúdiók is megkezdték az új konzolokra való tartalomgyártást. A Batman: Arkham-szériáról ismert Rocksteady nem kerülgeti a forró kását az aktuális álláshirdetéseinek egy részében, például a vezető grafikus programozónak biztosan egy AAA-kategóriás,

következő generációs konzolokon futó játékon kell majd dolgoznia.

Emellett többek közt olyan vezető animátort is keres, akinek már volt dolga az Unreal Engine 4 játékmotorral, és odáig van a csúcsminőségű arcanimációkért.

További érdekesség, hogy az állások jókora része fixen 2 éves szerződéssel van meghirdetve, csak egyes munkakörök esetében határozatlan idejű a munkaszerződés. Ezek alapján rendkívül valószínű, hogy a tervek szerint 2020 végén, azaz a következő generációs konzolokkal nagyjából egyidőben kellene majd megjelennie annak a játéknak, amelynek a fejlesztésében segédkezniük kell.

A pletykák szerint a brit Rocksteady jelenleg egy Superman-játékon dolgozik, amelyet a Batmanekhez hasonlóan a WB Games fog kiadni. Az álláshirdetésekben név szerint is említésre kerül a Warner Bros. játékkiadással foglalkozó divíziója.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!