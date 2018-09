Így vertük rommá fociban Romániát!

Amióta vannak személyi számítógépek és videojátékok, gyakorlatilag azóta léteznek a focis tematikájú programok, amelyek minden korban rendkívül népszerűnek számítottak. Az elmúlt másfél-két évtizedben két nagy dinasztia uralja ezt a piacot, letakarítva onnan minden trónkövetelőt, a FIFA és a Pro Evolution Soccer, azaz a PES.

Az előbbi az ismertebb, hiszen hagyományosan ezzel találkoznak elsőként az emberek, de sokan vannak, akiknek idővel elegük lesz abból, hogy három percenként ollózik valaki, hogy egész meccsen megy a sarkazgatás, a rabonázás, hogy Supermanek szólózzák végig a pályát. Röviden, hogy amivel játszanak, annak nincs sok köze az "igazi" focihoz.

Na, ők azok, akiknek a PES készül, hiszen ez a szoftver hagyományosan sokkal közelebb áll a valósághoz.

Az tény, hogy itt a meccsek nem olyan látványosak, sokkal több szerep jut a küzdelemnek, a területszerzésnek, a jó védekezésnek és a taktikának. Olyan, mint az autós színtéren az arcade programok és a szimulátorok párharca, ahol a villogó, rakétameghajtású, levegőben szaltózgató csodaverdák csapnak össze a rally, Forma-1 vagy endurance járművekkel.

A PES és a FIFA is minden évben új verzióval lép színre, amelyekben értelemszerűen frissítik a csapatok játékosállományát, de emellett javítanak a grafikán, új mozgásokat, figurákat hoznak be, és olykor módosítanak az irányításon is. A Pro Evolution Soccer, tehát a "szimulátorfoci" legfrissebb változata a közelmúltban jelent meg, mi pedig megvettük, hogy megnézzük igaz-e, hogy szebb lett, változott-e valamit a játékmenet, mennyire hiteles, és úgy egyáltalán, jó-e vele focizni. Természetesen kiemelt figyelmet fordítottunk a magyar válogatottra, és jó pár meccset nyomtunk a nemzeti tizenegyünkkel is, hátha össze tudunk kalapálni egy-két győzelmet, ha már az aranylábúak mostanában nem kényeztetnek el minket nagy diadalokkal (bár a görögök elleni győzelemért jár a kalaplengetés!).

Elképesztő látványvilág

A focis programoknál is iszonyú fontos a grafika minősége, hiszen ha ez jó, akkor sokkal könnyebben bele tudja magát élni az ember a játékba. A PES fejlesztői az idei évben is a már sok már programnál bizonyított Fox Engine-re építettek, ami nagyon jó döntésnek bizonyult. Még a legkritikusabbnak számító arcábrázolással sincsen gond: felismerhetőek a játékosok, természetesek a vonások, és a korábbiaktól eltérően nem olyan a végeredmény, mintha egy betépett fakezű szobrász viaszbabáit látnánk. A játékosok mozgása egészen élethűnek tűnik, oké, még nem olyan a dolog, mintha egy rendes meccset néznénk a tévében, de néha már határozottan meg van ennek is az illúziója. Pláne az animációknál (például mikor bevonulnak a srácok a gyepre, vagy óbégatnak a bírónak), visszajátszásoknál, hiszen ezek igen jól sikerültek. Konkrétan már azért megéri belőni egy gólt, hogy utána megnézhessük az ismétlést.

A játék egyébként már 4K felbontású HDR módban is futtatható, amihez értelemszerűen kell egy megfelelően nagy teljesítményű számítógép, vagy kompatibilis játékkonzol (PlayStation 4 Pro, Xbox One X), illetve persze HDR támogatású tv, esetleg monitor, projektor. Ilyenkor a látvány tényleg egészen döbbenetes, hiszen az elektronika a fényerőt annak megfelelően módosítja valós időben az egyes képrészleteken, hogy ott sötét vagy világos a tartalom. Ez pedig sokkal valósághűbb megjelenítést tesz lehetővé, mint amihez korábban hozzászoktunk. A hangok a szokásoknak megfelelően rendben vannak, mind a játék közbeni effektek, mind a meccs történéseit folyamatosan követő kommentár (sajnos magyar nyelvű nincs) hiteles, és így dob a hangulaton.

A kihívás hatalmas

A játékmenet nem változott, szerencsére, azaz a PES 2019 az elődökhöz hasonlóan kifejezetten realisztikusnak tűnik. A labda elpattan a játékosoktól, akiknek időre van szükségük a forduláshoz, felgyorsuláshoz. Számít, hogy melyik lábukon van a laszti, hogy milyen ütemben passzolnak vagy lőnek. A cselek ritkán sikerülnek, és minél távolabbra passzolunk, annál nagyobb az esély rá, hogy az ellenfélnél köt ki a bogyó. Nem lehet végigrohanni a pályán egy védővel, és utána óriási dugót ragasztani a pipába, ugyanis jó eséllyel még a középpályán elcsenik tőle a labdát, hogy aztán a helyén begyalogolva szerezzenek gólt.

A sikerhez vezető út a passzolásban, a kombinációban, a helyes stratégia megválasztásában rejlik, valahogy pont úgy, mint az igazi fociban. Szóval a kihívás hatalmas, a játék nem könnyű de pont ez adja meg az értékét is. De természetesen a művészévé lehet válni, és így akár a magyar válogatottal is arathatunk szép sikereket, de az biztos, hogy küzdelmes lesz a dolog. Az irányítás egyébként nagyon jól sikerült, az emberek tényleg azt csinálják, amit szeretnénk, a gombok elhelyezése logikus. Van egy csomó trükkös mozdulat, csel is a repertoárban, amelyek kombókkal csalhatóak elő, tehát az a veszély nem fenyeget, hogy hamar kiismerhetővé, unalmassá válna a program.

Semmi sem tökéletes

A PES 2019-nek viszont van egy óriási hibája.

Mégpedig, hogy a kiadó nem tudta vagy akarta megvásárolni az összes jogot, így egy csomó csapat egyszerűen más néven szerepel mint a valóságban.

A játékosállomány ugyanaz, a címer is gyakorlatilag, viszont a klubok neve más, így például a Manchester Unitednek szimplán Man Red a neve, ami meglehetősen illúzióromboló tud lenni. Ez a gond érinti a spanyol és angol bajnokságot, illetve az összes Bajnokok Ligája-csapatot, és az egész Bundesliga úgy ahogy van, hiányzik.

Rengeteg különféle játékmódban küzdhetünk, tehát vannak barátságos meccsek, bajnokságok és kupák. Aki akar a számítógép helyett az interneten keresztül más játékosok ellen is felveheti a küzdelmet, indulhat online ligákban, sőt akár egy saját csapatot is felépíthet a nulláról. Ez utóbbi esetben menedzserkedni is kell, játékosokat adni-venni, tréningeket szervezni, kitalálni a felállást, beállítani a taktikát, fiatalokat nevelni, szóval nagyjából mindent, ami hozzátartozik a mai modern futballhoz.

Topfoci

Mindent összevetve a Pro Evolution Soccer 2019 jelenleg talán a világ legjobb focis játéka. A grafika remek, a kezelés, irányítás logikus, könnyen elsajátítható, a kihívás sem hiányzik, és a játékélmény pedig pazar. Egészen döbbenetes mennyiségű időt el lehet vele tölteni, főleg ha az ember már kezdi kiismerni a programot.

Azzal gondolom, nem árulok el nagy titkot, hogy a magyar válogatott nem tartozik legerősebb csapatok közé. Mi mindenesetre elkezdtünk gyakorolni hazánk fiaival, elbabráltunk a felállással, a cserékkel, a taktikával, és idővel egész jó kis meccseket játszottunk. Aki érdeklődik a magyar foci iránt, esetleg meccsekre is szokott járni, az biztos tudja, hogy az elmúlt egy-két évtizedben a legparázsabb hangulatú meccseket a keleti szomszédainkkal vívtuk, elég csak mondjuk a 2014-es összecsapásra, és Dzsudzsi góljára gondolni...

Szóval nem hagyhattuk ki a Románia elleni meccset, és sikerült őket el is pakolni szépen!

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!