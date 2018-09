Történelmi pillanat: együtt játszhatunk online Xboxon és PlayStationön

Míg a Microsoft az elmúlt években komoly lépéseket tett abba az irányba, hogy az Xbox One vásárlói együtt tudjanak játszani az interneten más platformokról érkező felhasználókkal, és aktívan nyitott a PlayStation 4 felé is, addig a Sony mindeddig elzárkózott ettől a lehetőségtől. Egészen mostanáig, ugyanis most megtörtént az, amire korábban nem volt példa: a Sony engedett, így egyelőre ugyan csak egy játékban, de összekerülhetnek a konzolpiac két legnagyobb konkurensének felhasználói, és együtt játszhatnak!

Hogy megértsük, miért annyira fontos pillanat ez, érdemes kicsit belenézni a konzolos piac működésébe. A játékkonzolokat gyártó vállalatok (jelen esetben a Sony, a Microsoft és a Nintendo) alapvető érdeke, hogy minél több felhasználót csábítson be a saját táborába, és ez nem csak azért fontos, mert nyilván a gépek eladása után pénzt keresnek, sőt, ez még a legkisebb szelet a tortából.

Ennél sokkal fontosabb, hogy megvásárolt gépre aztán éveken keresztül játékokat vásárolunk, melyek eladási árából 30%-ot lecsippentenek a gyártók maguknak, és persze most már mind PlayStationön, mint Xboxon havidíjat kell fizetnünk az internetes játékért. Szintén nem elhanyagolható, hogy a nagy felhasználói bázisnak szívó hatása van: ha azt látjuk, hogy a legtöbb barátunk, ismerősünk mondjuk PS4-en játszik, akkor kénytelenek leszünk mi is azt venni, ha együtt szeretnénk nyomulni velük online.

Jelen esetben azonban egy másik szempontot is érdemes figyelembe venni: egy nagyobb felhasználói bázissal rendelkező konzolnál egészségesebb méretű aktív online közönség tud kialakulni egy-egy játéknál, így például kevésbé fordulhat elő, hogy nem találunk partnereket egy meccsre, vagy hosszú percekig kell malmoznunk, mire a rendszer be tud mellénk tenni húsz másik játékost, akiket aztán szétlőhetünk.

Éppen ezért a konzolgyártók elemi érdeke, hogy minél hamarabb minél több vásárlót húzzanak be, majd ezt a tábort dinamikusan bővítsék, és jellemzően nem áll érdekükben, hogy megnyissák az online rendszerüket, ami a múltban azt eredményezte, hogy a PlayStation felhasználói csak a többi playstationös ellen játszhattak online, az xboxosok pedig csak az xboxosokkal együtt mehettek.

A jelenlegi konzolgenerációban azonban már elindultak változások. A Microsoftnak viszonylag természetesen adja magát, hogy engedélyezi a többjátékos módot az Xbox One és a szintén általa készített Windows 10-et futtató PC-k között, de hamarosan már a mobilos platformok, valamint a Nintendo Switch is bekapcsolódhatott ebbe.

A Sony sem zárkózott be teljesen, számos játéknál ott is megvalósult a keresztplatformos játék a PS4 és a PC, valamint bizonyos esetekben az Android és az iOS között. Mivel azonban a jelenlegi konzolgenerációban a PlayStation 4 messze (bizonyos piacokon akár háromszoros előnnyel) piacvezető az Xbox One-nal szemben, nem csoda, hogy olyan túlzottan nem akarták a saját hatalmas felhasználói bázisukat megnyitni a legnagyobb konkurenciájuk számára.

Még komplexebb a helyzet, ha belevesszük, hogy manapság már egyre több online játékban lehet valós pénzen különböző holmikat vásárolni. Az ilyen vásárlások után szintén részesedést kap a konzolgyártó, és a Sony egyik fejlesztőstúdiójának volt vezetője, John Smedley nyíltan el is ismerte, hogy a japán cégnek egyáltalán nem volt ínyére, hogy valaki megvásároljon valamit Xboxon, és aztán ugyanazzal a felhasználói fiókkal belépjen az adott játékba PlayStationön, és a máshol megvett cuccait használhassa.

A dolog tehát főként a pénzről szól, amit burkoltan Jim Ryan, a PlayStation marketingjéért felelős vezetője is elismert, amikor a témában azt nyilatkozta, hogy ez az egész ügy többek között egy pénzügyi jellegű ügy köztük és a különböző érdekelt felek között. Persze, miután az elmúlt hónapokban mind a játékosok, mind az iparági szereplők egy jelentős része komoly nyomás alatt tartotta a Sonyt a témában, muszáj volt ködösíteni olyan érvekkel is, mint hogy csak a jelenlegi rendszerben (tehát bezárkózva) tudják biztosítani a saját vásárlóik számára a megfelelő biztonságot és játékélményt.

Mindenesetre a keresztplatformos játéknak technológiai akadálya vélhetően nem nagyon volt. Napjaink egyik legnépszerűbb online játékában, a Fortnite-ban egy fejlesztők részéről elkövetett beállítási hiba miatt például néhány órán keresztül elkezdte összesorsolni a rendszer az Xbox One és a PS4 felhasználóit, mindenféle probléma nélkül. Ezt persze aztán gyorsan kikapcsolták.

Talán nem véletlen egyébként, hogy a Sony most nem csak azt jelentette be, hogy engedélyezni fogják a keresztplatformos online játékot az Xbox One és a Nintendo Switch között is, hanem azt is, hogy ezt az egészet először a Fortnite-ban tesztelik majd le a játékosok részvételével. Innentől kezdve aztán a megszerzett tapasztalatokat felhasználva nyílik majd meg az út később több másik játék előtt is, hogy implementálja ezt a lehetőséget.

„24 éven keresztül arra törekedtünk, hogy a PlayStation rajongóinak a lehető legjobb játékélményt nyújtsjuk. Azonban mostanra olyan közösségek fejlődtek ki bizonyos játékok körül, akik számára komoly értéket jelentene a keresztplatformos játék. Ezt mi is látjuk, így elvégeztük a szükséges lépéseket és elemzéseket ahhoz, hogy a PlayStation-élmény változatlan maradjon a felhasználóink számára most is, és a jövőben is, ahogy egyre inkább megnyitjuk majd a platformot” - írta hivatalos közleményben John Kodera, a Sony Interactive Entertainment vezetője.

Az biztos, hogy történelmi pillanatról van szó: korábban még nem volt példa arra, hogy ennyi platform, nevezetesen a PS4, az Xbox One, a Nintendo Switch, a MacOS, a Windows PC, az iOS és az Android felhasználó teljesen közösen játszhassanak online.

