Hagyományosan az ősz, valamint az ünnepi szezon a videojáték-ipar legerősebb időszaka. Ebben a pár hónapban jelenik meg a legnagyobb játékok többsége, a kiadók pedig abban reménykednek, hogy úgyis lesz a népnek pénze arra, hogy megvegye, amire vágyik. Ha mást nem, hát valakinek ajándékba, karácsonyra.

Meg persze véget ért a nyár is, amikor az emberek jellemzően nem játszanak, hanem inkább a vízparton üldögélnek, koktélt szürcsölgetnek, talán még buliznak is olykor. Szóval az a szokás alakult ki, hogy nyáron nem nagyon jelennek meg nagy címek a piacon, aztán minden összesűrűsödik erre a pár hónapra. A mostani szezon különösen kemény lesz, úgyhogy kiválogattuk a legfontosabb játékokat, amiket semmiképpen nem érdemes kihagyni!

Spider-Man

Megjelenés: szeptember 7.

Platformok: PS4.

Listánk első helyezettje némileg kakukktojás, hiszen már megjelent, kihasználva a szeptember elején még tapasztalható viszonylagos csendet. A Pókember jogait birtokló Sony jó ideje harcol azzal, hogy végre egy rendes filmet tudjon a mozikba küldeni, de ez megvalósult a Pókember: Hazatéréssel, úgyhogy már csak egy jó játékot kellett letenni az asztalra. Szerencsére ehhez felbérelték a veterán Insomniac Games csapatát, akik tényleg egy instant klasszikust alkottak. Az egyszerűen csak Spider-Man néven megjelent játék az egyik legjobb, ami valaha a műfajban született.

Shadow of the Tomb Raider

Megjelenés: szeptember 14.

Platformok: PC, PS4, Xbox One.

Szintén egy kakukktojásról van szó, hiszen a Shadow of the Tomb Raider is megjelent már, a listánkról azonban mégsem maradhat le. Emlékezetes, hogy a korábbi Tomb Raider-sorozatot a jogtulajdonos kukázta, és 2013-ban a Crystal Dynamics stúdió egy teljesen új vonulatot indított, egyszerűen csak Tomb Raider néven. Ennek aztán a második része volt a Rise of the Tomb Raider, a trilógia záró darabja pedig a Shadow of the Tomb Raider. Ezekben a játékokban egy sokkal fiatalabb, törékenyebb Lara Croftot ismerhetünk meg, aki sokkal emberibb, és sokkal emberibb küzdelmeken kell átverekednie magát.

Forza Horizon 4

Megjelenés: október 2.

Platformok: PC, Xbox One.

A Forza-sorozat epizódjai évente váltják egymást. Az egyik évben a Forza Motorsport aktuális része jön, ami inkább a szimulátorok rajongóinak kedvez, míg a másik évben a Forza Horizon a soros, ami pedig az elképesztően látványos, állatkodós autózás kedvelőit veszi célba. Ráadásul bármelyik részről is legyen szó, a játék elképesztően minőségi: most éppen Nagy-Britanniában ökörködhetünk, több száz autóval egy hatalmas pályán, rengeteg kihívással és online játéklehetőséggel, elképesztő grafika mellett.

Assassin's Creed Odyssey

Megjelenés: október 5.

Platformok: PC, PS4, Xbox One.

Az Assassin's Creed-sorozatról mondhatnánk, hogy évente visszatérő vendégünk, de ez nem egészen igaz: az előző, Origins alcímű rész előtt ugyanis tartott egy éves szünetet a széria. Ez rá is fért, és az Origins annyira jól sikerült, hogy idén erre építkezve jön az Odyssey, ami az ókori görög szigetvilágba kalauzolja el a játékost. Hatalmas, szabadon bejárható terep, rengeteg harc, felfedezés és intrika várja, aki idén is belekóstol a legendás sorozatba.

Call of Duty: Black Ops 4

Megjelenés: október 12.

Platformok: PC, PS4, Xbox One.

A Call of Duty-sorozatot valószínűleg senkinek nem kell bemutatni, talán ez az a játék, ami annyira áttörte a mainstream-falat, hogy még az is képben van, aki sosem ült le játszani vele. A lövöldözős játékok alapvetését ezúttal szinte teljesen a többjátékos módra hegyezték ki, annyira, hogy egyjátékos történet nem is lesz benne, csak egy minimális gyakorló mód. Cserébe viszont kapunk egy Battle Royale-módot, ami manapság nagyon népszerű: egy pályára ledobnak több mint 80 játékost, és aztán szépen lehet aprítani egymást.

Red Dead Redemption 2

Megjelenés: október 26.

Platformok: PS4, Xbox One

Habár a Rockstar stúdió neve valószínűleg a legtöbbeknek a Grand Theft Auto-sorozatról ismerős, az előző konzolgenerációban sikersen útjára indították a Red Dead Redemptiont is (ami egyébként a kevésbé ismert Red Dead Revolver folytatása volt). Az alapelvek hasonlók egyébként, csak a GTA-val ellentétben a Red Dead Redemption a vadnyugaton játszódik, viszont a hatalmas pálya ugyanúgy szabadon bejárható, rengeteg különböző tevékenységgel foglalhatjuk le magunkat, a történet pedig egyszerre menő és keserédes.

Soul Calibur 6

Megjelenés: október 19.

Platformok: PC, PS4, Xbox One

Meg kell hagyni, ez a sorozat egykor szebb napokat is megélt. A játéktermi gépeken és PlayStationön egykor hódító verekedős játékból évek óta nem készült új rész, mert egyszerűen a modern időkben nem tudott eléggé népszerű maradni. Most azonban a fejlesztők beleadnak mindent, és azt mondják, hogy ha ez nem sikerül, akkor könnyen lehet, hogy örökre végre a szériának. De aki egy igazán keményvonalas, évtizedes múltra visszatekintő verekedős játékra vágyik, annak valószínűleg semmiképpen nem lesz érdemes kihagynia.

Hitman 2

Megjelenés: november 13.

Platformok: PC, PS4, Xbox One.

A Hitman is egy régi sorozat, ami túlesett jó pár részen, mielőtt két évvel ezelőtt újraindították. Most pedig már készülhetünk a második rész megjelenésére, ami egyébként fundamentális újdonságokat nem fog hozni, habár erre az előde alapján nincs is szüksége. Lesz egy rakás különböző, eléggé nagy méretű helyszín, ahol az adott célpontot a magunk bérgyilkos módszereivel kell levadásznunk, kifigyelve az őrséget, a riasztórendszert, a fontosabb személyek mozgását, és kihasználva a rendelkezésünkre álló eszköztárat és a terepet. Aki szereti a megfontoltabb, gondolkodósabb akciójátékokat, semmiképp se hagyja ki!

Fallout 76

Megjelenés: november 14.

Platformok: PC, PS4, Xbox One.

A Fallout-sorozat se ma kezdődött, azonban az eddig megjelent részekben egy dolog mindig közös volt: egy igazi szerepjátékról beszélhettünk, aminek csak egyedül, magányosan állhattunk neki. Nos, a Fallout 76 ezt alaposan a feje tetejére állítja, ezt ugyanis kizárólag többen lehet játszani, és csak online. Egy rakás megszerezhető fegyverre, fejleszthető karakterekre, és egy hatalmas (a sorozatban a legnagyobb) posztapokaliptikus pályára számítson, aki beruház rá. Meg persze egy csomó elvesztegetett szabadidőre.

Battlefield V

Megjelenés: november 20.

Platformok: PC, PS4, Xbox One.

Nem lenne teljes az ősz a másik közkedvelt lövöldözős játék, a Battlefield nélkül sem. Míg az előd az első világháborúba, úgy ez a rész a második világháborúba vezet minket. A Call of Dutyval ellentétben itt kapunk egy tisztességes egyjátékos történetet, meg persze a sorozatra jellemző rengeteg többjátékos módot, közöttük a 64 fős össznépi káoszt. A Call of Dutyhoz hasonlóan a Battlefield fejlesztői is készülnek Battle Royale-móddal, ez azonban nem biztos, hogy a megjelenésre elkészül, jelen állás szerint könnyen lehet, hogy csak egy frissítés formájában fogjuk megkapni, valamikor később.

Just Cause 4

Megjelenés: december 4.

Platformok: PC, PS4, Xbox One.

A svéd Avalanche stúdió által fejlesztett Just Cause-sorozat mindig is a totális elmebetegségéről volt híres. Nem lesz ez másként most sem: egy hatalmas, nyitott világban randalírozhatunk főszereplőnkkel, akinek a gépfegyverektől kezdve a rakétavetőn át az ejtőernyőig minden rendelkezésére áll, hogy a lehető legmeglepőbb módon csináljon rendet az ellenfelek között. A széria védjegye a rombolhatóság, amit még tovább fejlesztettek, és most már az időjárás is folyamatosan változni fog, ami alapos hatással lesz a játékmenetre.

