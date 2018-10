Október 11-én is meglepetésre készül a Nokia

Az október 4-i rendezvény után 11-én is tart egyet a HMD Global.

A HMD Global sok újdonságot szeretne bemutatni ebben a hónapban. Október 4-én több európai városban is rendezvényt tart az óriás. Egyelőre nem tudni, hogy mit villant majd a cég, de a feltételezések szerint a Nokia 5.1 Plus és a Nokia 6.1 Plus nemzetközi megjelenéséről lesz szó. Esetleg egy új készülékről.

Október 11-én, Indiában aztán újabb nagy eseményt tart a HMD Global. A meghívó szerint fontos bejelentésre készül a gyártó. Sajnos nem tudni, hogy mi lehet az.

A meghívók alapján inkább október 4-én érkezhet új készülék, mint 11-én. Mivel a Nokia 9-et a jelentések szerint a jövő év elejére halasztották, ezért most legfeljebb a Nokia 7.1 Plus érkezhet. Ez a középkategóriában indul majd, Qualcomm Snapdragon 710-es lapkával.