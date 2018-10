Gyilkosságot bizonyíthat az okoskarkötő

Egyre gyakrabban használják a rendőrségek az okoskütyük adatait.

A technikai vívmányok rendszeresen hasznosnak bizonyulnak olyan célokra, amelyek soha nem jutottak a megalkotóik eszébe. Jelenleg az okoskütyük váratlan felhasználási lehetőségeinek a felfedezése van soron, az egyesült államokbeli Santa Clara ügyészi hivatala épp egy Fitbit okoskarkötő adataival próbál majd gyilkosságért elítéltetni egy férfit.

A vád szerint a 90 éves Anthony Aiello szeptemberben ismeretlen okból meggyilkolta a 67 éves nevelt lányát. A férfi nem tagadta, hogy a halál becsült beállta táján Karen Navarra lakásán járt, azonban az állítása szerint csak bevitt neki egy pizzát, 15 percen belül távozott, a nő akkor még élt.

Ehhez képest az áldozat csuklóján viselt Fitbit pulzusadatainak és a közeli biztonsági kamerák felvételeinek az összevetése során kiderült, hogy a férfi csak öt perccel az áldozat szívverésének a leállta után hagyta el az ingatlant.

A The New York Times szerint Aiello technikailag továbbra is tagadja a gyilkosságot, de a letartóztatásakor tartott házkutatás során gyanúsan véres ruhákat találtak a házában, az ellene felhozott bizonyítékok ismertetése után pedig azt motyogta magában, hogy „neki vége van".

Az elmúlt években az Egyesült Államokban már több esetben is segítséget nyújtottak a fitneszkarkötők a bűnügyek felgöngyölítésében, míg egy gyilkossággal megvádolt férfi az Amazon Echo okoshangszórója által rögzített hangfelvétellel bizonyította az ártatlanságát.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!