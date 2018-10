Sokan, sokszor temették a vinyl, azaz sokak által tévesen bakelitnek hívott lemezeket, hiába. Az elmúlt években elképesztően népszerűvé váltak az ilyen típusú hanghordozók, amelyekből 2017-ben közel 15 millió darab fogyott 400 millió dollár értékben.

De ha nem lenne divat a „bakelit”, akkor sem halt volna meg ez a formátum, ugyanis rengeteg hardcore rajongója van a fekete korongoknak. Ennek egyrészt esztétikai okai vannak, ugyanis a nagyméretű borítók iszonyat jól néznek ki, és egyszerűen pazar érzés kézbe fogni, rendezgetni ezeket a műalkotásokat. Emellett azt sem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy sokak szerint

egyszerűen még mindig a vinylek produkálják a legjobb hangminőséget.

Nem csoda, hogy a lemezek mellett az ezek megszólaltatására szolgáló eszközöknek, így az erősítőknek, hangfalaknak, és természetesen a lemezjátszóknak is vannak elkötelezett hívei. Ők pedig képesek szó szerint vagyonokat kifizetni egy-egy jobb masináért, és persze vannak olyan cégek is, akik ki is tudják elégíteni az ilyesfajta igényeket. A legtöbb ilyen berendezés konkrétan úgy fest, mint valami szobor, vagy dísztárgy, és persze kegyetlenül jól néz ki. Ezek az eszközök nem átlagosak, sem külsejükben sem tudásukban, és ennek megfelelően elképesztően sokba kerülnek: akadnak köztük olyanok is, amelyekért egy közepes méretű fővárosi lakás árát kérik el, a legdrágább pedig egy csúcs Lamborghini Aventadorral játszik egy ligában.

