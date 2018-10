Jöhet PC-re a Red Dead Redemption 2

A svéd MediaMarkt már listázza a terméket a webhelyén.

Október 26-án piacra kerül az idei év egyik legtöbbek által várt játéka, a Rockstar Games által készített Red Dead Redemption 2. A kérdéses napon PlayStation 4 és Xbox One platformokra jelenik majd meg a játék, a számítógépes verzióját eddig nem jelentette be a Rockstar, azonban már nagyon régóta érkeznek arra utaló jelek, hogy idővel PC-n is tiszteletét teszi a nyílt világú westernjáték. Ez a módszer szokásosnak mondható a Rockstarnal, a Grand Theft Auto V számítógépes változatára is másfél évet kellett várniuk a PC-seknek, bár például az első Red Dead Redemption soha nem jelent meg számítógépekre.

Most izgalmas fejlemény érkezett az ügyben, a MediaMarkt svéd leánya ugyanis listázni kezdte (via) a webshopjában a Red Dead Redemption 2 számítógépes változatát. Megjelenési dátumként eredetileg 2019. december 31. volt megjelölve a webhelyen, ami helytartó információnak tűnik, bár mire személyesen is sikerült megtekintenünk a kérdéses termékoldalt, addigra az 599 koronás (19 ezer forintos) árral együtt eltüntették az információt.

Mindez persze nem egyenlő a hivatalos bejelentéssel, de nem valószínű, hogy a MediaMarkt webshopjának egyik szerkesztője hamis terméket töltött volna fel az áruházba. Emellett érdekes, hogy a játék PC-s verziójának teljesen egyedi európai gyártmánykódja (EAN) is van.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!