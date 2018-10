Memóriakezelési gondokkal küzdenek a Google drága okostelefonjai

Újabb és újabb hibák merülnek fel az idei Pixel készülékekkel kapcsolatban.

Bár a Google Pixel készülékei sokak szerint a legjobbak mobilfotózás terén, illetve frissítésekben is az élen járnak; ennek ellenére minden évben sorozatos gondok vannak a zászlóshajókkal. Sok kritikát kapott többek között a Pixel 3 XL hangszórója, most pedig a multitaskinggal is probléma van, ezúttal mindkét készüléken.

Az új modellek ugyanúgy 4 GB RAM-ot kaptak, mint a tavalyi és az előző Pixelek. Sokan arra panaszkodnak, hogy háromnál több aktív appot nem bírnak a készülékek a háttérben tartani. A Reddit tele van panaszokkal, amelyek alapján az appokat újra és újra betölti a két készülék. A képek készítésekor is leáll a háttérben egy-egy app, minden alkalommal.

Egyesek szerint a megoldás 6 vagy 8 GB RAM lett volna, mások szerint az Android 9 Pie akkumulátorkezelő rendszerében van a hiba. Az adaptív akkumulátor például megtanulja a használati szokásokat, és bezárja a ritkábban használt appokat.

Az újabb és újabb botrányok azért kapnak egyre nagyobb figyelmet, mert egyrészt a Google okostelefonjai továbbra is hemzsegnek az apróbb hibáktól, illetve az óriás a vételárakat még tovább emelte. Idővel remélhetőleg most is mindent megoldanak a frissítések.