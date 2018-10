Durván csökkenhet a szupertévék ára

Nagyon úgy tűnik, hogy a kínai gyártók színre lépése miatt jövőre jelentősen csökkenhet az OLED "szupertévék" ára!

Jelenleg a televíziógyártás csúcsát az OLED készülékek jelentik, hiszen az alkalmazott képalkotási eljárás lehetővé teszi a képpontok egyenként történő vezérlését. Azaz a jelenleg uralkodó LCD technológiával szemben a pixelekben kikapcsolható a fény, ezáltal lehetővé válik a legsötétebb, 0 nit fényerejű tökéletes fekete és ezáltal a hibátlan végtelen valós kontrasztarány megteremtése. Emellett a vonalak tűélesek, nincsenek egymásba folyó képpontok, nincs a háttérvilágítás egyenetlenségéből adódó zavaró felhősödés, a betekintési szög pedig hibátlan. Nem mellékesen pedig mivel a panel szerkezete jóval egyszerűbb, ezért az LCD tévéknél jóval vékonyabb, akár egy centiméternél is keskenyebb készülékek előállítása is megoldott.

Ezek tehát elképesztő előnyök, viszont van az OLED technológiának egy bitang nagy hátránya is, mégpedig, hogy meglehetősen drága. A legolcsóbb idei, 55 hüvelykes LG OLED tv, a B8, most körülbelül 480 000 forintba kerül úgy, hogy ugyanezen márkától már 160 000 forintos áron megvásárolható 2018-as LED LCD készülék.

Most viszont számos jel arra utal, hogy jövőre jelentősen csökkenhet az OLED "szupertévék" ára!

Monopólium = magas ár

2013 környékén több nagy cég is bejelentette, hogy jelentős sikereket ért el az OLED paneltechnológia kutatásában, és ennek köszönhetően hamarosan piacra dobja 55-65 inches televízióit. A két nagy dél-koreai gigász, az LG és a Samsung mellett a japánok is ringbe szálltak, hiszen a Sony és a Panasonic is erre az útra lépett, rajtuk kívül pedig felbukkantak olyan, korábban ismeretlennek számító kínai versenyzők is, mint például a Seiki. Nagyon úgy tűnt, hogy végre összejöhet a régóta várt áttörés, azonban 2015-re kiderült, hogy ez a folyamat végveszélybe került. Az LG-n kívül ugyanis mindenki más kihátrált a saját projektjéből, hiszen a japánoknál előre nem látott gyártástechnológiai nehézségek merültek fel, a Samsungnál pedig gond akadt a megbízhatósággal, a Seikinek pedig elfogyott az erre szánt pénze.

Az LG viszont 19-re lapot húzott, vállalta, hogy egyedül viszi sikerre ezt a sztorit: Több milliárd dollárt ölt a fejlesztésbe, és a gyártóüzemek felépítésére, emellett a vállára vette a technológia népszerűsítésének minden terhét.

Szembementek az egész világgal, de a tervük bejött!

Az általuk gyártott OLED panelek kiállták a próbát, és mostanra meghódították a prémium kategóriát, azaz a legdrágább-legjobb tévék osztályát.

Jelenleg már több mint tucatnyi cég kínál OLED televíziókat (köztük a Sony, és a Panasonic is például) úgy, hogy ezek mindegyikébe az LG-től származó kijelző kerül.

Ez igen kényelmes helyzet az LG számára, hiszen az világosan látszik, hogy a technológia iránt van valós vásárlói igény, és mivel monopolhelyzetben vannak, annyiért adják az alkatrészeket, amennyiért nem szégyellik. Ezért nem is lehet hibáztatni őket, pláne annak fényében, hogy tényleg nagyon bátrak voltak, mikor úgy döntöttek, hogy kitartanak az eljárás mellett. A piaci elemzők egyöntetű véleménye az volt épp emiatt, hogy amíg nem lép színre más vállalat, amely tud és akar OLED panelt gyártani, addig nem várható az ilyen típusú, remek tulajdonságokkal bíró tévék árának csökkenése.

Jönnek a kínaiak

Most viszont számos jel arra mutat, hogy változhat a helyzet. Az OLED Association, azaz az OLED szövetség nevű független szervezet közelmúltban kiadott jelentése szerint a nagy kínai cégek kezdik aktivizálni magukat ezen a fronton is. Itt van például a nagy múltú német Metz márkát felvásárló Skyworth, amely most épít egy összeszerelő üzemet, ahol egyetlen esztendő alatt egymillió darab OLED televízió készülhet. És akkor még nem is beszéltünk a távol-keleti ország egyik legnagyobb versenyzőjéről, a Hisense-ről, amely tavaly szőröstül-bőröstül befalta a Toshiba tévés részlegét, és amely idén belépett az OLED színtérre.

Az évente több tízmillió darab LCD kijelzőt legyártó BOE és ChinaStar cégek pedig 2019-ben megkezdik végre a hírek szerint a nagyméretű, azaz 55 hüvelykes és annál nagyobb OLED panelek tömeges gyártását.

Kezdődik a verseny

És, ha ez tényleg megtörténik, akkor véget ér az aranykor az LG számára, hiszen kezdődik az igazi verseny. Ha csak azt nézzük, hogy a mobilpiacon milyen vérengzést vitt végbe a Huawei, a Xiaomi vagy a OnePlus, akkor nem kell nagy jóstehetség, hogy megállapítsuk: valószínűleg a tévés szektorban is hasonló lesz a kínai vállalatok taktikája. Azaz jó eséllyel komoly árháborúba kezdenek az állam erőteljes támogatásával a hátuk mögött. Ezzel pedig végső soron mi, végfelhasználók járunk majd a legjobban, hiszen ez azt jelenti, hogy a jelenleginél lényegesen olcsóbbak lesznek a remek képminőséget produkáló OLED televíziók. Mindez egyébként egybevág a piackutatók előrejelzéseivel is. Az IHS Markit, mint a szórakoztatóelektronikai piac talán leghitelesebb elemző cége, azt jósolja, hogy a jövő évben dupla annyi OLED televíziót adnak el, mint idén, és a növekedés az ezt követő években még intenzívebb lesz.

Megmarad az elit kategória is

Az, hogy az OLED technológia várhatóan leszivárog végre az alsóbb régiókba, nem jelenti azt, hogy ne maradnánk prémium, azaz igen exkluzív, státuszszimbólumnak is beillő, bármikor, bárkinek büszkén mutogatható televíziók nélkül. Egyrészt ott vannak az igen vékony, falra cuppantható, úgynevezett tapétatévék, másrészt pedig a közeljövőben várhatóan érkeznek a 8K felbontású és a feltekerhető OLED televíziók is, hiszen ezek működő prototípusait már bemutatták.

