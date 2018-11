Mesterséges intelligenciás hazugságvizsgáló jön az európai repterekre

Elsők között Magyarországon is tesztelik a következő hónapokban az Európai Unió által finanszírozott új rendszert, mely a mesterséges intelligenciával támogatva, az utazónak kérdéseket feltéve állapítaná meg, ha valaki gyanús. Egyelőre az egész gyerekcipőben jár és ijesztő, de később akár még hasznos is lehet.

Az Európai Unió által 5 millió euóróból finanszírozott iBorderCtrl nevű kezdeményezés keretében hamarosan mesterséges intelligencia által vezérelt, automatizált hazugságvizsgáló "ellenőrök" kerülhetnek az európai repterek határátkelő pontjaihoz.

A rendszer fejlesztése még viszonylag korai fázisban van, így egyelőre egy hat hónapig tartó tesztprogram keretében próbálják ki élesben, mégpedig Litvániában, Görögországban és Magyarországon, a magyar rendőrség felügyeletével.

A dolgot úgy kell elképzelni, hogy az átkelőpontokhoz odakerül ez a bizonyos mesterséges intelligenciás "ügynök", aki aztán kérdéseket tesz fel az utazónak, és menet közben elemzi az arckifejezéseit, majd ebből megállapítja, hogy igazat mondott-e.

A gép először megerősíti az átutazó nemét, életkorát, származási helyét, majd olyan kérdéseket tesz fel, mint:

Mi van a bőröndjében?

Ha most kinyitnánk a bőröndjét és belenéznénk, az megerősítené azt, amit állított?

Hova utazik?

Mi az utazás célja?

Ki finanszírozza az utazást?

És hasonlók. Ha a virtuális ellenőr úgy találja, hogy az illető részben vagy egészben nem mondott igazat, akkor elkezd egyre komolyabb kérdéseket feltenni, majd értesíti a valódi, emberi ellenőröket, hogy vegyék át az ügyet és vizsgálják ki a gép által kiadott értékelést. Ha viszont minden rendben volt, akkor a rendszer kiad egy QR-kódot, amivel át lehet haladni a határon.

A beszámolók szerint a rendszer jelenleg a főbb arckifejezéseken kívül jelenleg 38 mikro-arckifejezést képes felismerni, és igazodik az utazó neméhez, etnikumához és nyelvéhez. A mesterséges intelligencia ezen kívül folyamatosan gyűjti és elemzi az adatokat, így elméletileg minél több különböző fajta arccal találkozik, annál hatékonyabbá válhat.

Ijesztő és pontatlan

"A korábban használt módszerek mellett már létező és bizonyított technológiával igyekszünk pontosabbá és hatékonyabbá tenni az ellenőrzéseket" - mondta George Boultadakis, a projekt vezetője, és ez ugyan elsőre jól hangzik, de azért akadnak problémák. Már amellett, hogy eleve az egész dolog ijesztően hangzik.

Egyrészt a rendszert egyelőre mindössze 30 emberen tesztelték, akiknek a fele igazat mondott, a másik fele pedig hazudott. Na, most ebből a mesterséges intelligencia 76 százalékos pontossággal tudta kiszűrni a valóságot, és akkor arról még nem is beszéltünk, hogy mi történik akkor, ha valakinek nem megmondják, hogy hazudjon, hanem ténylegesen hazudik, a kettő között ugyanis hatalmas különbség van, ezért is rendkívül nehéz egy ilyen rendszer tesztelése laboratóriumi körülmények között.

Ezen kívül, habár a fejlesztők azt ígérik, hogy a pontosságot a tesztidőszak kezdetére feltornásszák 85%-ra, ez még mindig nem túl sok annak fényében, hogy az Európai Unión évente 700 millió ember utazik át, vagyis elképesztően gyakoriak lennének a fals eredmények. Persze, a mesterséges intelligencia lényege pont az lenne, hogy minél több arccal találkozik, annál pontosabbá tud válni, és fontos kiemelni, hogy a tesztidőszak alatt a reptéri átutazók önkéntes módon vethetik majd alá magukat ennek a fajta ellenőrzésnek egy előzetes ív kitöltésével, és a végeredménynek semmilyen hatása nem lesz arra, hogy átkelhetnek-e a határon vagy sem.

Végül pedig azt is meg kell említeni, hogy bármilyen eddigi, élesben használt arcfelismerő és arcelemző rendszerről hamar kiderült, hogy nagyon nehezen boldogul a sötétbőrűekkel, annyira, hogy gyakran még a nemüket sem tudja eltalálni. Ez önmagában nem a program hibája, hanem egész egyszerűen a mesterséges intelligencia a betanítási időszakban jellemzően többnyire fehér emberekkel találkozik, az egyéb bőrszínnel rendelkezők mindig alulreprezentáltak.

Ezért is fontos, hogy egy ilyen rendszer minél több, és minél változatosabb emberrel ismerkedjen meg, mielőtt ténylegesen élesben is bevetik.

