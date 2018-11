Notebookká alakíthatóak az új iPad Pro tabletek

Egy új kiegészítővel teleaggathatóak portokkal az eszközök.

Sokszor hallottuk már az Apple termékei iránt érdeklődőktől, hogy tulajdonképpen nem feltétlenül lenne szükségük egy MacBookra, elméletileg egy billentyűzetes dokkolóval kiegészített iPad Pro is megfelelne az igényeiknek. Az Apple természetesen tisztában van ezzel a koncepcióval, éppen ezért is kínál billentyűzetes perifériát a kérdéses táblagépekhez, bár odáig még nem merészkedett el a cég, hogy touchpadet is tegyen rájuk, pedig sokakat csak ez tart vissza a notebookjuk iPad Próra cserélésében.

Persze akad egy másik probléma is a koncepcióval, méghozzá a portok kérdése: az új iPad Pro gépek egyetlen USB-C kapuval rendelkeznek, már ezért is elég nehéz ügy lehet notebook módjára használni a termékeket. A Hyper meg kívánja oldani ezt a gondot, a HyperDrive for iPad Pro kiegészítője segítségével számos bemenettel egészíthető ki a táblagép.

A kütyüt szimplán fel kell pattintani az új iPad Pro gépek oldalára, az egyetlen USB-C portért cserébe hat másik csatlakozót ad.

Található rajta egy-egy

HDMI,

3,5 mm-es audio Jack,

SD kártyaolvasó,

microSD kártyaolvasó,

klasszikus USB 3.0,

továbbá USB Type-C.

A periféria rögzítését úgy alakították ki, hogy egyrészt stabil legyen, másrészt pedig a felcsatlakoztatáskor és lecsatlakoztatáskor ne karcolja össze a táblagépek oldalait.

Sejthetően nem lesz filléres kiegészítő a decemberben piacra kerülő HyperDrive for iPad Pro, az ajánlott fogyasztói ára 100 dollár, azaz nettó 28 ezer forint.

