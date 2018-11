Ezek a lányok milliókat keresnek azzal, hogy játszanak

Az tény, hogy régen a video- vagy számítógépes játékok a fiúk felségterületének számítottak, de a helyzet azóta sokat változott. Az lehet, hogy még továbbra is ők vannak többségben a gamer világban, de az is biztos, hogy melléjük már kezdenek felzárkózni a lányok,és közülük is sokan püfölik mesteri szinten az egeret, klaviatúrát vagy a kontrollert.

Ma már köztük is vannak olyanok, akik erre alapozva húztak fel a semmiből komoly karriert, raktak össze óriási rajongói bázist, építettek márkát saját magukból a YouTube segítségével. Ezt úgy kell elképzelni, hogy közvetítik, amit játszanak, úgy, hogy az arcuk is látszik egy kis ablakban a képernyőn. Szóval tulajdonképpen műsorvezető-félék, akiknél így a hangsúly nem annyira a játéktudáson van, hanem sokkal inkább a személyiségükön, hogy milyen produkciót nyújtanak emberként. A számuk egyre nő, mi pedig most bemutatjuk néhányukat.

Egyrészt mert tényleg szinte hihetetlen, amit elértek, másrészt pedig inspirációt jelenthetnek, hiszen sokan profi üzletembereket megszégyenítő módon intézik a dolgaikat, és akár százmilliókat is megkereshetnek.

Jöjjenek tehát a jelenkor legnagyobb játékos videós lányai!

A szende - Pokimane

A 22 éves marokkói Imane, azaz videós nevén Pokimane, vagy csak simán Poki, az egyik legismertebb gamer YouTuber lány, aki aktív a Twitch nevű játékokra szakosodott felületen is. Mára már közel 2 800 000 követőt kapirgált össze a YouTube-on, és rengeteg olyan anyaga van, amely simán hozott 6-7 millió megnézést. Mindezt ráadásul úgy, hogy ipari mennyiségben tölti fel a kisfilmjeit, tehát rendszeresen jelentkezik újdonságokkal.

Az idei évben az abszolút szupersztárok közé emelkedett, és elnyerte az Év Twitch Videósa díjat.

A League of Legends és Fortnite játékokkal csapatja, de mellette egyre többször készít más típusú, életmóddal kapcsolatos anyagokat is.

Tökéletesen tudatosan tágítja a határait, ami a jelek szerint jó stratégia, hiszen egyre többször mutatkozik együtt a kisfilmeken zenészekkel, színészekkel, egyéb celebritásokkal. Pokimane nagyon jól kitalált karakter, profin odafigyel a külsejére, és kihangsúlyozza „aranyos” természetét, személyiségét. Az biztos, hogy még mindig nagyon fiatal, és ha így folytatja, nagyon hamar még többre viheti, a lehetőségek adottak, Imane pedig a jelek szerint nagyon jó abban, hogy megragadja azokat. Mindenesetre ezzel a hobbijával már így is rengeteget keresett, hiszen a YouTube videókon megjelenő hirdetéseken kívül több szponzorációs kampányban is részt vett már.

Pokimane YouTube csatornája.

Az erotikus mesterlövész : SSSniperwolf

Az angol Lia hét éves kora óta játszik konzoljátékokkal, az egyik első kedvence a legendás Metal Gear Solid volt, ahol annyira megtetszett neki az egyik karakter, konkrétan Sniper Wolf, hogy saját maga is felvette ezt a nevet. Így meg SSSniperwolf, hiszen eleinte ezen a néven kezdett játszani, később pedig e név alatt indította el YouTube csatornáját, ahol azt lehet nyomon követni, hogy hogyan mészárol a különféle lövöldözős szoftverekben.

A jelek szerint erre van is igény, hiszen már közel 13 millió YouTube követője van, emellett rendelkezésére áll egy 2,5 milliós Facebook és egy 3 milliós Instagram tábor is. Azaz Lia 28 éves korára eléggé szépen összerakta magát, komoly szponzor szerződései vannak. A népszerűségében a tényleg kivételes játéktudás, a jó beszélőke mellett biztosan az is belejátszik, hogy ő hajlamos előtérbe helyezni a nőiességét is. Sokszor fogalmaz kétértelműen, tesz pikáns utalásokat, és öltözik lenge ruhába, sőt egyszer még a Pornhub nevű pornósite is megkereste, de nemet mondott nekik. Egy igazi vagány, szexis bevállalós hölgy, amit a jelek szerint igen-igen sokan értékelnek.

SSSniperwolf YouTube oldala.

SSSniperwolf Instagramja.

A csúcstartó - iHasCupquake

„Sziasztok srácok! Köszöntök mindenkit a csatornán. Én Cupquake vagyok, és ma játszani fogunk!” Ezzel a szöveggel indítja már 2010 óta videóit Tiffany Michelle Herrera, azaz ahogy a legtöbben ismerik: iHasCupquake. Az építgetős, a fiatalabbak körében igen népszerű Minecraft repítette a magasba, hiszen eleinte olyan videókat készített, amelyekben ezzel az kreatív programmal játszott.

A stílusa is abszolút „gyerek-kompatibilis”, közismert, hogy mindössze egyszer káromkodott az évek során "adásban", ezzel pedig abszolút szembemegy a trendekkel.

Ki is mondta kerek perec, hogy cél, hogy minél inkább pozitív hangvételűek legyenek a kisfilmjei, tehát ez egy tudatosan kiválasztott irányvonal a részéről. 2018-ban Guinness rekordok könyvébe is bekerült azzal, hogy ő vált a legnézettebb női gamer videóssá. Ezt a sikert ki is használja, hiszen egyrészt komoly reklámszerződései vannak, másrészt pedig indított egy saját online boltot, ahol a nevével fémjelzett használati tárgyakat, ruhákat és kiegészítőket lehet megvásárolni.

IhasCupquake YouTube csatornája.

A csajos videók királynője - LDShadowLady

Vannak olyan gamer lányok, akik ezerrel nyomatják a "fiús" stuffokat, aprítanak Call of Duty-ban, hintik a gólokat a FIFA-ban, kaszabolják a zombikat a Resident Evilben, de Lizi, azaz LDShadowLady pont nem tartozik közéjük. A 26 éves brit lány ugyanis teljesen tudatosan és őszintén ráment a csajos vonalra: alapvetően lányoknak készít YouTube videókat, békés programokkal tolja, nagy kedvence például a Sims 4. Ebben az „életszimulátorban” kiemelt hangsúlyt kap egy-egy lakás, szoba berendezése, a ruhatár vagy a bútorok kiválasztása, és természetesen az emberi kapcsolatok menedzselése, így a szerelem és a pasizás is.

Azt, hogy ez egy jó döntés volt, tökéletesen alátámasztja a népszerűsége is. Több, mint 4,5 millió követővel büszkélkedhet csak a YouTube-on ugyanis. Emellett más platformokon is aktív, így a híveinek száma bőven meghaladja a hatmillió főt. Liza a játékokkal kezdte, de most már különféle, legfőképpen divatcégek felkéréseinek engedve úgynevezett vásárlós videókat is készít. Ezek tulajdonképpen bújtatott reklámok, amelyekben a főként lányokból, hölgyekből álló követőtáborának azt az üzenetet adja át, hogy mit hol érdemes megvásárolni.

LDShadowLady videós oldala.

Egy kislány milliónyi követővel - KarinaOMG

Most már ott tartunk, hogy 11 éves (!!!), alapvetően főként játékvideókat posztoló kislányok is milliós követőbázist építhetnek ki maguknak. Itt van például a kanadai Karina Color, azaz KarinaOMG (Karina Oh My God - Karina Istenem), aki nem egészen másfél év alatt jutott el odáig, hogy 2,5 millió fő lett a csatornájára feliratkozók száma. Sokatmondó, hogy a Facebook oldalát viszont mindössze 2500-an like-olják. Ez arra utal, hogy a követői többnyire nagyon fiatalok, mert jellemzően ők azok, akik a Facebookon nincsenek fenn, viszont a YouTube videókat úgy nézik, mintha fizetnének érte.

Karina egyelőre még leginkább gyerekeknek szóló játékokkal nyomul leginkább, de mérget lehet rá venni, hogy előbb-utóbb nála is megjelennek majd a vásárlós, vagy konkrét tárgyakat ajánló tartalmak. Ez azért sem lenne meglepő, mert már rendes szponzorai vannak, akik egy rakat pénzt fizetnek azért, hogy mondjuk az ő fejhallgatójukat viselje. Karinának ráadásul van egy bátyja is, RonaldOMG aki szintén befutott YouTuber, de őt értelemszerűen a fiúk kedvelik inkább. Természetesen szoktak közös videókat is készíteni, amivel összefésülik a rajongótáborokat, ez pedig meglehetősen egyedivé teszi őket az egyre telítettebbé váló videós piacon.

KarinaOMG YouTube csatornája.

Világosan látszik, hogy a gamer lányok mostanra már bevették a YouTube-ot, és bebizonyították, hogy bárkiből lehet sztár. Sajnos Magyarországon még nincs senki, aki komolyabb sikert fel tudna mutatni ezen a vonalon, pedig biztos vannak is nálunk tehetségek, csak eddig valahogy elmaradt a nagy áttörés.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!