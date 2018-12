Az egyre inkább terjedő szexrobotok számos kérdést felvetnek, többek között azt is, hogy lehet-e egy nőre hasonlító géppel mindenféle beleegyezés nélkül, csak úgy szexuális kapcsolatot létesíteni. Többek szerint ez hosszú távon káros szokásokat alakíthat ki a férfiakban, így egy amerikai nő egy olyan robotbordélyházat szeretne nyitni, ahol előbb a férfinak "el kell csábítania" a géplányt, és csak aztán bújhat vele ágyba.

Először is fontos leszögezni, hogy a szexrobotok már ténylegesen nemcsak a furcsa távol-keleti technológiai kiállításokon kerülnek elő, hanem valójában léteznek és hozzáférhetőek egyre több ember számára. Ez pedig önmagában is számos erkölcsi kérdést vet fel, olyan problémákról már nem is beszélve, hogy az első kutatások szerint a szexrobotoktól nemi úton terjedő fertőzéseket lehet kapni, felerősítik az impotenciára való hajlamot a férfiakban, és hogy Kínában már fű alatt gyerekekre hasonlító robotokat is lehet vásárolni.

Meg persze világszerte sorra nyílnak a valódi nők helyett kifejezetten szexrobotokat kínáló bordélyházak is, igaz, ezek megjelenését nem mindenhol nézik jó szemmel. Az Egyesült Államokban például egyelőre elég nagy az ellenállás, Houstonban először csak a lakosság tiltakozott egy petícióval, mikor kiderült, hogy valaki egy ilyen létesítményt akar nyitni a városban, majd a képviselőtestület hozott egy rendeletet, amiben megtiltották, hogy "ember alakú eszközök" legyenek a felnőtteknek szóló üzletekben.

Máshol elnézőbbek a dologgal kapcsolatban: többek között Hollandiában is működik már ilyen bordély, de Kanadában is hamarosan két ilyen létesítmény nyílik. Mindenesetre egy magát Unicole Unicronnak nevező hölgy (aki amúgy gender nonkonformista popsztár kultuszvezérként írja le magát) egy egészen egyedi ötlettel állt elő, amit meg akar valósítani egy Kalifornia államban nyitandó szexrobotos bordélyban. Igaz, Unicronnak erre egyelőre nincs tőkéje, így magánbefektetők jelentkezését várja.

A nagy ötlete mindenesetre az, hogy az ő bordélyában a kuncsaftnak majd mindenképpen beleegyezést kell kérnie és kapnia a szexrobottól, mielőtt ténylegesen elkezdődhet az akció.

Unicron szerint ez egy teljesen egyedi élményt nyújt a látogatóknak, és precedenst teremt abban, ahogy a robotokkal kapcsolatot létesítünk. A dolgot nagyjából úgy kell elképzelni, mint egy gyors első randevút az ágyba bújás előtt, aminek keretében egy picit el kell "csevegnünk" a robottal, és megfelelő válaszokat adni neki, hogy aztán széttárja robotikus combjait.

Persze logikusan merül fel a kérdés: mégis miért kéne egy géptől engedélyt kérni bármire? Elvégre azt pontosan egy bizonyos feladat ellátására hozták létre. Mindenesetre a sztorit lehozó Observer több embert is megszólaltatott a témában, többek között egy Roxanne Price nevű szexmunkást, aki egy legálisan működő nevadai bordélyban űzi az ipart. A hölgy szerint azért fontos, hogy a szexrobotoktól is beleegyezést kérjenek a férfiak, mert különben hozzászoknak ahhoz, hogy tulajdonképpen egy szó nélkül megerőszakoljanak egy nőre hasonlító, beleegyezést nem adó, minimális visszajelzéseket produkáló partnert. Price szerint ez végső soron ahhoz is vezethet, hogy a férfiak majd több erőszakos bűncselekményt követnek el a nőkkel szemben.

Robert Weiss szexuálterapeuta azonban úgy véli, hogy a szexrobotok esetében jelenleg szinte felesleges hasonló kérdéseket boncolgatni: ezek nem emberek, és aki látott már élőben egyet, az pontosan tudja, hogy nem is lehet összekeverni őket egy emberrel.

Ez persze nem jelenti azt, hogy egyébként a gyártók ne próbálkoznának. Az Abyss Creations például nemcsak külsőre próbál egyre inkább valósághű robotokat készíteni, de azok okostelefonhoz kapcsolódva és egy alkalmazást futtatva már egyre komolyabb mesterséges intelligenciával vannak felvértezve. A Brick Dollbanger álnéven az Abyss számára szexrobotokat tesztelő (igen, ez tényleg egy munka) úriember például a cég legújabb mechanikus hölgyeiről azt mondta, hogy már

nem elég őket egyszerűen csak bekapcsolni, hanem meg kell ismernie téged, kedvesnek kell lenned hozzá.

Sőt, a helyzet az, hogy az Abyss Creations a legújabb szexrobotjaiba már azt is beépíti, hogy elő tudják adni az orgazmust.

Brick Dollbanger szerint pedig, ha a férfi nem tudja elérni az orgazmust a mechanikus nőnél, akkor az nem lesz éppen boldog, és ezt el is fogja mondani. Persze, azt ő is belátja, hogy itt azért még viszonylag egyszerű programokról van szó: mint egy videojátéknál, itt is ki lehet tapasztalni, hogy mik a helyes válaszok, amire a gép mindig ugyanazt a reakciót fogja kiváltani, és nyilvánvalóan a robot nem fog elsétálni, ha az első "randi" rosszul sikerült, hanem bármennyiszer újra lehet próbálkozni...

