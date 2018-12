Érdekes lesz a Huawei Nova 4

Fúrt kijelzőt és tripla hátlapi kamerát hozhat a Nova 4, amit nemrég hitelesítettek.

A fúrt kijelzős mobilok világában az első a Samsung és a Galaxy A8s lett, amely Kínában már előrendelhető. Nem sokkal később a Huawei is megvillantotta a maga megoldását, aminek a neve Honor View 20 lett (ez hivatalosan december végén debütál, Európában pedig január 22-én). A Huawei azért más meglepetést is tartogat, például a Nova 4-et.

A Nova 4 szintén egy fúrt kijelzős okostelefon lesz, amelynél nem lóg szenzorsáv a képernyőbe, az előlapi kamerát egy kivágásba rejtik. Kínában nemrég hitelesítették a Nova 4-et, és képeket is mellékeltek, amelyek bizonyítják a fúrt kijelzős kialakítást. Furcsa módon a kávát fehérre festették.

A keret nélküli kijelzős dizájnoknál a káva általában fekete, az ugyanis kevésbé hívja fel a figyelmet arra, hogy mégis van keret. A Huawei ezúttal direkt hangsúlyozhatja azt a Nova 4-nél.

Az okostelefon hátlapjára tripla kamera kerül majd, a Honor View 20-hoz hasonlóan itt is lesz 48 megapixeles kamera (Sony szenzorral). Ez 4 képpontot egyesít, tehát a képek a gyakorlatban 12 megapixelesek. 48 megapixeles kamerával szerelt mobilt a Xiaomi is hoz nemsokára, jó kérdés, hogy melyik gyártó lesz a gyorsabb. A Nova 4 hivatalosan december 17-én mutatkozik be.