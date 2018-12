Óriási bajba került a Steam

Otthagyják más boltok kedvéért a játékfejlesztők.

A számítógépes játékosok jókora része amolyan megdönthetetlen óriásként látja a Steamet, ám valójában sokkal sérülékenyebb a feltételezettnél. Az elmúlt években többek közt és nagyrészt az Ubisoft és a EA is befejezte a használatát, újabban pedig nagyon úgy tűnik, hogy az Activision és a Bethesda is búcsút intett neki. Az előbbi csak a Battle.net platformon tette játszhatóvá a legújabb Call of Dutyt, az utóbbi pedig a saját digitális Bethesda.net boltjában tartotta a Fallout 76-ot, és valószínűleg a jövő május közepén érkező RAGE 2 is csak ott lesz megvásárolható.

További érdekesség, hogy a Fortnite soha nem is volt elérhető a Steamen, ráadásul a fejlesztő Epic Games a napokban megnyitotta a saját digitális játékboltját. Az Epic Games Store egyik nagy előnye, hogy a Steam tipikusan 70 százalékával szemben a játékokból érkező bevétel 88 százalékát odaadja a fejlesztőknek és a kiadóknak.

Ez óriási hír a fejlesztők számára, teljesen függetlenül a cégük méretétől.

A kis- és közepes méretű fejlesztőknek minden fillér számít, a gigantikus költségvetésű címeket készítőknek pedig a jobb bevételmegosztási arány azt jelenti, hogy akár százezrekkel kevesebb kópiát kell értékesíteniük az anyagi siker eléréséhez.

Ennek máris látszata van: a Team17 által fejlesztett Genesis Alpha One kizárólag az Epic Game Store-ban lesz kapható, a cég törölte a játék korábban már létrehozott adatlapját a Steamen. Ugyanígy tett a Coffee Stain Studios, a Satisfactory című játéka az első időszakban biztosan elkerüli a Valve áruházát.

Tovább is van: a Rebel Galaxy Outlaw és a Super Meat Boy Forever számítógépes verziói az első egy évben exkluzívan csak az Epic boltjában lesznek kaphatóak, míg az A44 Games által fejlesztett Ashen és a Supergiant által épp csak bejelentett Hades elméletileg teljesen exkluzívak lesznek.

Emellett úgy tűnik, hogy a PlayStationön pár éve gigantikus kritikai sikert aratott Journey számítógépes változata is csak az Epic boltjában lesz megvásárolható.

Ugyan az elmúlt években sokféle fejlesztés történt a Steamen, azonban a vitatható hatékonyságú Korai Hozzáférés programon túl a Valve nem reflektált az indie fejlesztők a klasszikustól eltérő finanszírozási igényeire, sem pedig arra, hogy az egekbe szöktek a big budget játékok fejlesztési költségei.

A fogyasztók számára kényelmi szempontból persze kellemetlen az alternatív digitális áruházak megjelenése, de végső soron úgy tűnik, hogy ezek sokkal jobb helyzetbe hozzák a fejlesztőket.

Márpedig ez elengedhetetlen ahhoz, hogy jó játékok készülhessenek, lehetőség szerint loot boxok és mikrotranzakciók nélkül.

