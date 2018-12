6,8 millió facebookozó privát képei szivároghattak ki

Egy hiba miatt 1500 alkalmazás érhette el a fotókat.

Két súlyos biztonsági incidens is történt szeptemberben a Facebooknál, az elsőben rosszindulatú adathalászok körülbelül 30 millió felhasználói privát információihoz férhettek hozzá. Most kiderült, hogy ezzel párhuzamosan egy másik adatszivárgás is történt, szeptember 12–25. között a felhasználók képeihez hozzáféréssel rendelkező mobilappok és webszolgáltatások privát fotókat is láthattak.

Jelen esetben nem rosszindulatú támadás áll a háttérben, helyette a Facebook egyik programozási felületének a hibája miatt történt a baleset. A körülbelül kéthetes periódusban az appok olyan fotókat is láthattak és feldolgozhattak, amelyeket privátra állítottak a felhasználók, vagy éppen feltöltötték azokat, de sosem nyomtak rá a megosztás gombra.

Igen, a valamilyen okból végül meg sem osztott képekből is megtart magának egy másolatot a Facebook.

A potenciálisan érintett 6,8 millió facebookozó 876 különböző fejlesztő 1500 alkalmazásának a valamelyikét használta. A Facebook felvette a kapcsolatot a fejlesztőkkel, és megpróbálja töröltetni velük az olyan privát vagy meg sem osztott képeket,

amelyekről a mobilappjaik vagy a webszolgáltatásaik másolatot töltöttek le.

