Az év legjobb játékai - ezekből válasszon karácsonyra

Egy videojáték mindig jó (és egyszerű) ajándék lehet a karácsonyfa alá. Idén kifejezetten erős évet tudhat maga mögött a játékipar, rengeteg nagyszerű alkotás jelent meg, így érdemes lehet kipuhatolózni, hogy a bőség zavarában esetleg melyik vágyott alkotás maradt ki a megajándékozandó családtagnak, rokonnak, barátnak. Ha erre még sincs lehetőség, összeszedtünk tíz kiemelkedő játékot 2018-ból, amivel nagy valószínűséggel nem lőhet mellé!

Red Dead Redemption 2

A Grand Theft Auto-sorozat készítőitől érkezett játék elődje még a PS3-ra és az Xbox 360-ra jelent meg, a folytatás azonban már az új konzolokon, vagyis PS4-en és Xbox One-on érhető el. Szerencsére azonban nincs szükség hozzá az előd ismeretére, így bátran ajánlható mindenkinek, aki kedveli a vadnyugati környezetet és az erős történetet. A hatalmas világot lóháton fedezhetjük fel, és rengeteg tennivalóval foglalhatjuk el magunkat, miközben még egy postakocsi kirablása is komoly erkölcsi dillemmával jár.

God of War

Az eredetileg PS2-n, majd PS3-on folytatódott sorozatot a PS4-re gyakorlatilag teljesen újraindították, így mindenkinek érdemes lehet belevágnia. A korábban leginkább a brutális szeletelésről szóló játékot átalakították egy mély akció-kalanddá, melyben a főszereplő Kratos és a fia együtt oldják meg a problémákat, és közben komoly kapocs alakul ki közöttük. Persze, a God of War még így is nagyon kemény, így kisgyerekeknek nem feltétlenül a legideálisabb ajándék.

Call of Duty: Black Ops 4

A minden évben visszatérő Call of Duty-sorozat legújabb részéből a fejlesztők ezúttal kidobták az egyedül végigjátszható történetet, és teljes mértékben az online többjátékos mókára koncentráltak. Ennek köszönhetően még több lehetőséget kapunk, és a közösen végigvihető zombis mód is minden eddiginél teljesebb. Ráadásul a Black Ops 4 a divatnak megfelelően kapott egy battle royale-módot is, amikor rengeteg játékost dobnak le egy szigetre, ahol fegyvereket és felszereléseket kell szereznünk, majd nekilátni módszeresen kiirtani a többieket, míg végül csak egy marad. Az anyag szokás szerint elérhető PC-n, PS4-en és Xbox One-on is, de a később érkező új tartalmak először mindig PS4-re jönnek majd.

Detroit: Become Human

A Quantic Dream nevű francia fejlesztőcsapat játékai valójában nem is teljesen játékok, inkább lehetne őket nagyon igényesen megvalósított interaktív filmeknek tekinteni. Ez persze azt is jelenti, hogy leginkább azok számára ajánlható, akik értékelik a mély és komoly történetet, de nem feltétlenül a legügyesebbek a kontroller használatában. A Detroit a jövőben játszódik, amikor az emberiség már együtt él a teljesen humanoid robotokkal, ez pedig nagyon sok konfliktust okoz, és számos kérdést felvet. A játék kizárólag PS4-re jelent meg, viszont magyar feliratot kapott, így az angol nyelvtudás hiánya nem akadályozza a sztori megértését.

Assassin's Creed: Odyssey

Az utóbbi időben már nem kapunk minden évben új részt a sorozatból, és ez meg is látszik a minőségén: a fejlesztők többet tudnak foglalkozni vele, így jönnek az újítások is. Az Odyssey az ókori Hellászban játszódik, elképesztően nagy felfedezhető területtel, számos neves görög várossal. A történetet ezúttal már női és férfi főszereplővel is végigvihetjük, a játékmenet pedig minden korábbinál sokrétűbb: most már nemcsak az akrobatikus közlekedésen van a hangsúly, hanem a lopakodáson, és finomodott a harcrendszer is. Ezenkívül bekerültek szerepjátékos elemek, így például lehetőségünk van beszélgetni a játék bizonyos szereplőivel, válaszaink és döntéseink pedig befolyásolják a történetet. A játék elérhető PC-n, PS4-en és Xbox One-on is.

Spider-Man

Miután Pókember sikeresen visszatért a filmek világába, a jogokat birtokló Sony úgy gondolta, hogy ideje a videojáték-iparban is teljesíteni valamit. Szerencsére nem vették fél válról a dolgot: felbérelték a világ egyik legjobb fejlesztőcsapatának számító Insomniac Gamest, a kizárólag PS4-re megjelent végeredmény pedig fenomenális lett. Pókembert irányítva, a hálójának segítségével rendkívül látványosan közlekedve, szabadon fedezhetünk fel egy egész várost, és számolhatunk le a népet terrorizáló gonoszokkal.

Monster Hunter World

A Monster Hunter-sorozat korábban csak a Nintendo kicsi, hordozható konzoljaira jelent meg, és ugyan az a közönség imádta, azért Magyarországon emiatt soha nem tudott nagyon sikeressé válni. Az új Monster Hunter World azonban már elérhető PC-n, PS4-en és Xbox One-on, így többé nincs kifogás! A kizárólag interneten keresztül játszható, rendkívül látványos akció-szerepjátékban hatalmas szörnyek leterítése a cél, akiktől még jobb felszereléseket szerezhetünk, hogy aztán még nagyobb szörnyeket tudjunk eltenni láb alól.

Forza Horizon 4

A Microsoft saját fejlesztésű autós sorozatának legújabb része a várakozásoknak megfelelően szuperül sikerült. Fontos megjegyezni, hogy a Forza-sorozat évente váltakozva kétféle formában jelenik meg: a Forza Motorsport a komolyabb, pályaverseny-szimulátor, míg a Forza Horizon a könnyedebb, lazább, nyitott világú autóversenyzést hozza el. Most tehát az aktuális Horizon-rész érkezett, aminek a helyszíne ezúttal az Egyesült Királyság. A brutális sebességérzet, a szórakoztató vezethetőség, az elképesztő grafika és a rengeteg online lehetőség ezúttal sem maradt el, ráadásul immár több mint 420 fotorealisztikusan lemodellezett autó közül választhatunk. A Forza Horizon 4 elérhető PC-n és Xbox One-on.

Soul Calibur 6

Idén szerencsére a verekedős játékok kedvelői sem maradtak hoppon. A két testvérsorozat, a Tekken és a Soul Calibur közül az utóbbi a fegyveres közelharcra koncentrál, azonban annyit vesztett népszerűségéből, hogy a legutolsó epizód 2012-ben jelent meg. Hat évet kellett várnunk tehát a folytatásra, és a készítők közölték is, hogy ha ez sem lesz sikeres, akkor valószínűleg itt le is zárják az egészet. Mindenesetre a Soul Calibur 6 elképesztően jó lett, könnyen tanulható, mindenki számára élvezetes, mégis mély harcrendszerrel, rengeteg visszatérő klasszikus és új harcossal. Megjelent PC-re, PS4-re és Xbox One-ra.

Shadow of the Tomb Raider

Az új generációs Tomb Raider-trilógia záró darabja (de talán mégsem a sorozat utolsó része) egy igazi akció-kalandjáték, amiben a célunk természetesen a világ megmentése, amihez vissza kell szereznünk egy ősi ereklyét, ehhez pedig Peru látványos dzsungeleiben, építményeiben és elhagyatott barlangjaiban kell helyt állnunk. Nagyon jó ötlet volt a készítők részéről, hogy a játékban külön állítható a lövöldözés, az ügyességi részek, valamint a logika fejtörők nehézségi szintje, így a magunk szájízéhez igazíthatjuk a kihívást. A Shadow of the Tomb Raider elérhető PC-n, PS4-en és Xbox One-on.

