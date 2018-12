Ingyen tölthető a LEGO The Lord of the Rings

Érdemes sietniük az érdeklődőknek a kódra való lecsapással.

Az alternatív digitális játékboltok nagy bánatára csütörtök este elindult a Steam téli vására, ez alaposan kiveheti a szelet a vitorlájukból, jelenleg szinte mindegyiknél futnak a nagy karácsonyi akciók. A Humble Store felkészülten várta a rivális lépését, és azonnal bejelentette, hogy 48 órán keresztül ingyen odaadja bárkinek a LEGO The Lord of the Rings számítógépes verzióját.

Ugyan az akció papíron szombat estig tart, azonban az érdeklődőknek érdemes minél gyorsabban lecsapniuk a játékra, hiszen csak limitált mennyiségű licenckulcsot képes szétosztogatni a Humble Store.

Ez általában nem jelent gondot, de a múlt héten akkora volt a LEGO: The Hobbit iránti érdeklődés, hogy körülbelül 24 óra alatt elfogyott az összes kulcs.

Akinek sikerült ingyen beszereznie a LEGO Lord of the Rings-et, az a digitális bolt „Keys" menüjében találja meg a játék Steamen beváltható licenckulcsát. A kód december 27. estig aktiválható, a felhasználatlanul maradt kulcsokat ezután letiltja a Humble Store.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!