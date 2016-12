Bikiniben karácsonyozott a született feleség, Eva Longoria

Bár a Devious Maids - Piszkos titkok című sorozata negyedik évada végén leállt, és nem kapott újabb megrendelést, Longoria továbbra sem szomorkodik, színésznőként és producerként ügyködik a tévéiparban. Most egy Decline and Fall című minisorozaton dolgozik, benne volt az Un Cuento de Circo & A Love Song című produkcióban, az All-Star Weekendben, producerként pedig egy Ours is a Future című doku sorsát egyengeti. És közben még arra is volt ideje, hogy bikinis fotókkal (három különféle felsővel) örvendeztesse meg nagyszámú rajongótáborát!