Ez nem rémálom: itt a 10 legjobb Stephen King-sorozat

A világ legismertebb horrorírójától, Stephen Kingtől jó pár történetet láthattunk már eddig is a tévében, miközben jelenleg is több könyvéből készül sorozat. Megnéztük, hogy a fontosabb, ismertebb feldolgozások közül mik jöttek be eddig a legjobban a nézőknek – vagy legalábbis miket értékeltek a legtöbbre a netezők –, a végén szavazzon ön is a kedvencére!

Még csak szeptemberben jelenik meg Stephen King legújabb regénye, a Sleeping Beauties, de a tévések máris lecsaptak rá, a többek között a True Detective-et és a Mr. Robot-ot is készítő Anonymous Content vette meg a képernyős jogokat. Emellett még idén jön A köd több epizódos változata, készül a Mr. Mercedes, A setét torony című regényfolyamból pedig várhatón sorozat is lesz a film mellett – nem mondhatni tehát, hogy Stephen Kinget elhanyagolnák a tévés producerek.

A világszerte népszerű írónak már korábban is átültették jó néhány művét a képernyőre, ezekből a fontosabbakat, ismertebbeket mutatjuk most be, a szerint rangsorolva, hogy az IMDb felhasználói – a cikk írásakor – a maximális tízből átlagosan hány pontra értékelték azokat.

10. Rémkoppantók – 5,4 pont

A kétrészes tévéfilm alapjául szolgáló könyvet maga Stephen King is ócskának értékelte később, nem csoda, hogy a képernyős adaptáció sem nyerte el annyira a felhasználók tetszését. A történet egyébként egy, a földbe temetett űrhajóról szólt, amely különös hatást gyakorolt egy kisváros lakóira – kivéve pár embert, akik aztán megpróbálták megfejteni, hogy mi történik a többiekkel.

8. Langolierek – Az idő fogságában – 6,1 pont

A szintén kétrészes tévéfilm holtversenyben végzett a Ragyogás képernyős verziójával, erre biztosan szívesebben emlékszik több magyar néző is. A történet itt egy repülőgép fedélzetén kezdődött, ahol tíz – természetesen teljesen különböző személyiségű – utas elaludt, majd arra ébredt, hogy az összes többi ember eltűnt a gépről, még a pilóták is, a gép robotvezérlésre lett állítva.

8. Ragyogás – 6,1 pont

King nem volt megelégedve Stanley Kubrick amúgy legendás filmjével, így a későbbi minisorozat forgatásába már jobban belefolyt: nemcsak a rendező munkáját segítette, de egy cameót is vállalt. A közreműködése nyomán a szériába több erőszakos jelenet került, és nagyobb hangsúlyt kapott a főszereplő, Jack harca is az alkoholizmussal – ami egyébként egy elég direkt utalás King hasonló küzdelmére.

7. A búra alatt – 6,7 pont

A búra alatt egy kisvárosról szólt, amely köré egyik napról a másikra láthatatlan, de áthatolhatatlan búra került, amit a lakók nem tudtak mire vélni. A tévés megvalósításban executive producerként Steven Spielberg is részt vett, a CBS három évadon át vezette a cselekményt, 2015-ben zárta le a történetet.

6. Kingdom Hospital – A félelem kórháza – 6,8 pont

Ehhez a rendhagyó kórházas sorozathoz kivételesen nem King könyve volt az alap, hanem Lars von Trier az európai Twin Peaks-ként is emlegetett munkája, A Birodalom. Már az eredeti széria sem volt egyszerű – egy régóta halott kislány sírt a liftaknában, a dokik titkos páholyt működtettek az alagsorban stb. –, az amerikai változatba pedig King is beleírta a maga agymenéseit: nála a kórház például a tizenkilencedik században leégett malom helyére épült, ahol annak idején rengeteg gyerekmunkás halt meg a tűzben.

