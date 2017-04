A műsorvezető elutazik a Távol-Keletre Survivort forgatni, van egy kép is a búcsúról.

Csobot Adél egy lelkes poszttal és fotóval búcsúzott gyermeke apjától. „Szeretlek, és tudom, hogy te is szeretsz! És azt is tudom, hogy ez a legfontosabb! Akkor most ugorjuk meg ezt az 50 napot" – írta ki oldalára. Mint korábban írtuk, Istenes Bence kapta a harmadik magyar Survivort, ő utazik a Távol-Keletre. Az első két évadot még Stohl Andrással vették fel, 2003-ban volt adásban.