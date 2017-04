Világsztárokkal néztem végig, ahogy Einstein megdönti a titkárnőjét

Van Londonban, a Haymarketen egy régi mozi, ahol néhány hete egy csütörtök este igencsak megugrott az egy négyzetméterre jutó világsztárok száma, többek között Geoffrey Rush, Emily Watson, Ron Howard és Stephen Fry is ott ült a nézőtéren valahol mögöttem. Az Albert Einstein életéről szóló Géniusz sajtóbemutatóján jártam, a sorozat április 23-án indul a National Geographicon.

Már délután elsétáltam a Haymarketen lévő Cineworld (azóta már Empire) mozi előtt, leginkább azon gondolkodva, hogy a szűk járdán miként fogják megoldani a vörös szőnyeges bevonulást – mint kiderült, sehogy, kint az utcán este is csak egy sereg elsötétített autó jelezte, hogy valami készülőben van.

Bent persze már annál nagyobb volt a nyüzsgés, a fotófal előtt többek között Geoffrey Rush, Emily Watson és Ron Howard váltották egymást, itt mutatták be a sajtónak a National Geographic új sorozatát, az Albert Einstein életéről szóló Géniusz-t.

Hegedűszóval hangolták a közönséget

A moziteremben egy hegedűművész hangolta a vetítésre a nézőket, akiket a székükön egy kis csomag popcorn és csoki, valamint ásványvíz várt. A National Geographic Global Networks vezérigazgatója, Courteney Monroe elöljáróban elmondta, hogy a Géniusz a National Geographic első teljesen dramatizált sorozata, vagyis kizárólag színészekkel, dokumentumbetétek nélkül meséli el Einstein történetét.

Antologikus sorozat lesz egyébként, a tervek szerint Einstein után több zseni életét is körüljárják majd, csupán azért kezdték pont vele, mert az mindenki számára egyértelmű, hogy ő géniusz volt – még ha annak definícióján lehet is vitatkozni.

A széria alkotója, az Egy csodálatos elmé-ért Oscar-díjjal jutalmazott Ron Howard méltatta még egy darabig a National Geographicot, majd bemutatta a nézőtéren helyet foglaló közreműködőket, ezután kezdődött csak a vetítés.

Megnézné, hogyan szexelt Einstein?

Durr, bele is vágtak a közepébe, rögtön az első jelenetek egyikében ugyanis azt láthattuk, hogy Einstein (a szintén Oscar-díjas Geoffrey Rush) a titkárnőjével lezavar egy gyors menetet munka közben – vagyis az alkotók már az elején világossá tették, hogy minél emberibb képet akartak festeni a legendás tudósról.

Természetesen közben az általa megalkotott tudományos tételekből, illetve a korhangulatból is kaptunk némi ízelítőt, az első epizód remekül idézte meg azt a fojtó miliőt, amely elől Einsteinnek menekülnie kellett a harmincas évek Németországából.

Közben megjelentek a kor ismert alakjai is, Hitlert és J. Edgar Hoover FBI-igazgatót is megemlítették, és feltűnt a színen Einstein ellenfele, az itt Philipp Lenardként emlegetett Lénárd Fülöp (Michael McElhatton) is.

Közülük néhánynak a figuráját jobban kibontják majd a további kilenc epizódban, közelebbről megismerhetjük például Einstein első és második feleségét, Mileva Marićot (Samantha Colley) és Elsa Einsteint (a kétszeres Oscar-jelölt Emily Watson).

A széria erőssége, hogy nem lineárisan, hanem az időben ugrálva meséli el a nagy tudós élettörténetét – a fiatal Einsteint Johnny Flynn játssza –, így bizonyára lesznek olyan összefüggések, amelyekre csak később ébred rá a néző.

A vetítés után a színészek és az alkotók is megjelentek a színpadon, lapozzon a továbbiakért!