Sírva búcsúztak A Nagy Duettől a kiesők

A negyedik élő adásban kilenc páros lépett fel A Nagy Duett-ben: egyre komolyabban veszik az énekesek a versenyt, sírva köszöntek el a kiesők.

Az estét Simon Kornél és Janicsák Veca kezdte, az Apu vedd meg szólt jazz-feldolgozásban. Szulák Andrea szerint nagyon jó indítása volt az estének a produkció, a zsűri mindkét versenyzőt dicsérte: az énekesnő most engedte el magát igazán, ez is meg hozta az eredményt: 28 pontot kaptak a 30-ból.

Az előző adásban ősemberként állt a színpadon, most western cuccban adta elő dalát Hódi Pamela és Jolly. A spanyoljukon lenne még mit csiszolni, és a hangok ezúttal se voltak a helyükön, ez volt az eddigi leggyengébb előadásuk. Kasza ezúttal is viccelődve kritizálta Pamelát, mint mondta, se hangja, se ritmusérzéke, és az angol kiejtése is rossz volt, Cooky szerint se volt az igazi, látszott, hogy mennyire nem érzi jól magát ebben a szerepben – 25 pontot hozott nekik Enrique Iglesias Bailamos című dala.

Vidéki idillbe csöppent Mádai Vivien és Csipa, őket asszonykórus segítette a háttérben. Pörgősebb, poénosabb produkcióval könnyebb elnyerni a nézők és a zsűri tetszését, ezúttal is így volt: hosszan tapsolták a párost, és Kaszáék a maximumot adták nekik.

Sági Szilárdék lenyűgözték a zsűrit, Szulák szerint Völgyesi Gabi a határán volt annak, hogy megőrüljön - ez nagyon bejött neki. A párosnak jól állt a dal és a jelmez, a Legyen a Horváth kertben 28 pontot ért.

Oláh Gergő és Zimány Linda nyári hangulatot idézett a Dolly Roll Windszörny-ével, látszólag sok munkájuk volt a dalban, de inkább kritikát kaptak a zsűritől.

Peller Károly beteget, Stohl Luca ápolónőt alakított, Szalóki Ági és a Parno Graszt feldolgozásában adták elő a Mert a nézését meg a járását című mulatóst. Nem kötekedett velük a zsűri, megkapták a legmagasabb pontszámot: 30 ponttal ülhettek le a többiek közé.

Az LGT egy dalával jött Judy és Erdei Zsolt, a Boksz testhezálló volt Madárnak, és bár jól megoldották a feladatot, a zsűrinek hiányoztak a közös részek, szerintük nem is foglalkoztak egymással. Ennek ellenére is sok dicséretet kaptak, 28 pontot ért a produkció.

Ábel Anita és Emilio produkciója nagyon jól sikerült, Cooky szerint nem is volt különbség a profi és az amatőr előadó közt, interakció viszont kevés volt köztük, 28 pontot kaptak James Brown dalára. A Hosszú, forró nyár című dalt adták elő Vastag Csabáék, Tilla szerint nagyon jól állt nekik a romantikus, szerelmes műfaj, ugyanezt ismételgette a zsűri is: ők kapták az este harmadik 30 pontját.

A zsűri pontszámai alapján hármas holtverseny alakult ki az első helyen, a végső pontokhoz a nézők még egyszer leadhatták szavazatukat.

A szavazatok összesítése alapján eldőlt a negyedik adás sorrendje, végül Zimány Lindáék és Hódi Pameláék álltak Tilla mellett. Egyik páros sem volt túl erős, végül Jolly és Hódi Pamela búcsúzott a TV2 műsorától.