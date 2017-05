A megcsalás után még meg is alázta

Azt szokták mondani, hogy egy szakítás után az a legjobb bosszú, ha jól érezzük magunkat, és éljük a világunkat. Ezek a sztárok azonban másként gondolták, és inkább a legkülönfélébb módon alázták meg a párjukat, miután végső búcsút mondtak egymásnak.

Brad Pitt

Sokak szerint a színész már azzal jól elbánt első feleségével, Jennifer Anistonnal, hogy a Mr. és Mrs. Smith című akciófilm forgatása során megcsalta partnernőjével, Angelina Jolie-val, sőt: el is hagyta érte a Jóbarátok sztárját. Pitt azonban még ezek után is tudta tetézni: Aniston 2005 áprilisában adta be a válókeresetet ellene, és hivatalosan októberben választotta szét őket a bíróság.

2005 júliusában pedig, amikor még hivatalosan el sem váltak, nem hivatalosan pedig csak pár hónapja éltek külön, Pitt a W magazin 60 oldalas különszámában szexi szülőként pózolt Angelina Jolie és örökbefogadott gyermekei oldalán. A nem túl ízléses húzás után Aniston a Vanity Fairnek adott interjúban úgy nyilatkozott volt férjéről, hogy minden bizonnyal hiányzik belőle az „érzékenységchip”.

Charlie Sheen

A 2006-ban elvált színészpáros, Charlie Sheen és Denise Richards viszonya a szakítás után meglehetősen hektikusan alakult. Hogy a válást követően hogy viselkedett a színész, arról Legyen rákos, és rohadjon a pokolban! – A legcsúnyább sztárválások című összeállításunkban már írtunk. 2012 környékén sikerült visszaterelniük barátságos mederbe a dolgokat (Richards még átmeneti gyerekfelügyeleti jogokat is kapott Sheen új feleségével közös ikrei fölött), pár évvel később azonban valami ismét elromolhatott.

A színész 2015 júniusában a Twitter-oldalán a világon a legrosszabb anyának nevezte a színésznőt – és ez még a legkedvesebb megjegyzés volt kirohanásai közül. Kapcsolatuk pedig tovább romlott, amikor – Richards állítása szerint – Sheen 2016 januárjában megpróbálta kilakoltatni őt és két közös lányukat az otthonukból.

Két hónappal később a sztár a gyerektartást akarta megnyirbálni, és egyes értesülések szerint ez sikerült is neki: a színész ugyanis azzal fenyegetőzött, hogy perre megy, és nem fizet semmit, így Richards inkább belement, hogy onnantól kezdve a korábbi összeg felét (havi 25 ezer dollárt) kapja a lányok után.

