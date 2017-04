Halálos gázolás miatt letartóztatták a Nagy Ő egyik szereplőjét

Az amerikai Nagy Ő, vagyis a The Bachelor egyik szereplője halálos balesetet okozott, majd cserbenhagyta áldozatát – akár öt év börtönt is kaphat.

A The Bachelor-ban látott Chris Soules Iowa City-beli otthonához közel ütközött egy traktorral, érdekes módon a traktor vezetője halt bele a karambolba, miután Soules kocsija betolta a járművét egy árokba.

A rendőrség szerint az egykori valóságshow-szereplő elhajtott a helyszínről, mielőtt a mentők megérkeztek, a hatóságok csak órákkal később kapták el a férfit.

Soules 10 ezer dolláros óvadék fejében már szabadlábon van, de ha elítélik, öt év börtön is várhat rá. A rendőrség még vizsgálja, hogy a karambol helyszínén talált alkoholos üvegek melyik félhez tartoztak – ha egyáltalán tartoztak valamelyikhez –, ez még további büntetést vonhat maga után.

Soules a The Bachelor tizenkilencedik évadjában válogathatott a csajok közül, miután a The Bachelorette tizedik szezonjában a harmadik helyen végzett a pasik között, a közönségnek viszont nagy kedvence lett – később hívták más realitykbe is, például a Dancing with the Stars-ban is táncolt.