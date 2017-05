Kopasz fejjel sokkolt a gyönyörű színésznő

A Papírvárosokkal ismertté vált, később a Suicide Squad – Öngyilkos osztagban is játszott egykori modellre, Cara Delevingne-re rá sem lehetett ismerni az MTV díjátadóján. Persze egy szerep kedvéért borotválta kopaszra a fejét.

A 24 éves színésznő az MTV Movie And TV Awards nevű vasárnapi gálán egy futurisztikus fekete-ezüst ruhában és ehhez passzoló fekete combcsizmában jelent meg – az igazi feltűnést azonban nem ezzel keltette.

A megszokott hajzuhatag helyett ugyanis a sztár ezúttal teljesen kopaszon lépett a vörös szőnyegre.

Delevingne éppen a Life in a Year című filmet forgatja, ezért volt szükség az áldozatra. A 2018-ban érkező romantikus kamaszdráma ugyanis egy 17 éves fiúról szól, aki miután megtudja, hogy barátnője haldoklik (őt játssza a színésznő), a hátra lévő egy évében megpróbál neki megadni egy egész életet.

Mint arról korábban szintén írtunk, a férfi főszerepet hozó Jaden Smithnek is meg kellett válnia a film kedvéért a hajától: de neki csak a rasztafürtökből álló bizarr ananászt nyisszantotta le a feje tetejéről nagy lelkesen édesapja, egyúttal a Life in a Year egyik producere, Will Smith.