Ismerje meg a sztárpár csodálatos szerelmének történetét!

Goldie Hawn és Kurt Russell egyszerűen odavannak egymásért. Egy videós összeállításban most saját szavaikkal mesélik el megismerkedésük történetét, kapcsolatukról és egymásról pedig kizárólag szuperlatívuszokban beszélnek. Szívmelengető!

Goldie Hawn immár 34 éve alkot egy párt Kurt Russell-lel, akivel több gyermeket is felneveltek. A bonyolult összetételű család úgy alakult ki, hogy a színésznő 1982-ben elvált második férjétől, Bill Hudsontól, akitől két gyermeke született, Kate és Oliver Hudson, akiket azonban Russell nevelt saját gyermekeiként.

A párkapcsolatba a színész magával hozta Boston Russellt is, akinek a színész-énekesnő, Season Hubley, Russell volt felesége az édesanyja. A sztárpárnak ezt követően közös gyermeke is született, Wyatt, aki így a három másik gyerek féltestvére.

Megdöbbentő, de a két színészveterán még csak most kapott egy-egy csillagot (természetesen egymás mellett!) a hollywoodi Walk of Fame-en, azaz a Hírességek sétányán. Nem túl meglepő módon az elvileg a pályájukat ünneplő avatás is egymás iránt érzett szerelmükről szólt.

A folytatásért lapozzon!