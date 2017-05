Király Viktor gipszben is vállalja a fellépéseit

Csúnya bokasérülést szenvedett kosárlabdázás közben Király Viktor, az énekest azonnal kórházba is szállítottak. Már otthon lábadozik, de egyelőre fekvőgipsz van rajta, a koncertejeit pedig nem akarja emiatt lemondani.

Az énekest sportolás közben érte baleset a hétvégén, azonnal mentőt is kellett hívni hozzá. A Mokkában azt mesélte, hogy a barátaival kosarazott, mikor egy ugrás után rosszul érkezett vissza a földre. "Én is csodálkoztam, mert az életemben korábban nem volt semmilyen törés vagy ficam, most jött el az első. És nagyon durván" - mesélte.

Az apja vitte haza a kórházból, mankót is kapott, és hetekig gipszben fog feküdni a részleges szalagszakadás miatt.

"Fekvőgipszem lesz hétfőig, aztán járót kapok hat hétre. A fekvőgipsz miatt itthon kellene maradnom felpolcolva a lábamat, mert nagyon gyorsan bedagad. Szerdán és pénteken van eurovíziós zsűrizésem, de ott leszek felpolcolt lábbal. Pénteken Gyöngyösön leszek Lindával, ha nem zavarja a közönséget, ülve fogok énekelni" - mondta.