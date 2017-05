További tíz városban hallgathatják Sebestyén Balázsékat

Hamarosan még többen hallhatják Sebestyén Balázst, Rákóczi Ferit, Vadon Janit és Cookyt, ugyanis tíz város, köztük négy megyeszékhely csatlakozik a Rádió 1 hálózatához.

Több mint félmillió potenciális hallgató csatlakozik hamarosan a tíz új várossal együtt a Rádió 1 Networkhöz. Heteken belül négy megyeszékhely – Pécs, Debrecen, Eger és Salgótarján – mellett Sopron, Komló, Villány, Mohács, Tiszafüred, Abádszalók és környékének lakói is hallgathatják a rádiót.

Haéégathatják a Reggeli Show sztárjait, Sebestyén Balázst Rákóczi Ferit, Vadon Janit, valamint Cookyt, Györke Attilát, Király Tamást, Kovács Ákost, illetve a Disco's Hit és a DJ Factory népszerű lemezlovasait - közölte a Rádió 1.

A Nemzeti Hírközlési- és Médiahatóság Médiatanácsa a napokban jóváhagyta a csatlakozási kérelmeket, így most már biztos, a felsorolt városokban és vonzáskörzetükben újra hallhatóak lesznek majd Sebestyén Balázsék ugyanúgy, ahogy a Rádió 1 több népszerű műsora és műsorvezetője is.

"A hallgatói igényekre reagálva tavaly nyári indulás óta dolgozunk azon, hogy minél több helyen elérhetőek legyenek a műsoraink és az igazi mai slágerek. A Reggeli Show csatlakozásával ez az igény tovább erősödött, így örömmel vettük azoknak a rádióknak a jelentkezését, akik most csatlakoznak a hálózatunkhoz. Ezek az adók is folyamatosan vizsgálták a helyi igényeket, a kutatásaik alapján a hallgatóik nagyra értékelik a helyi hír- és információs szerepvállalásukat, ugyanakkor igénylik az országosan ismert sztárokat és a korábban megkedvelt szórakoztató műsorokat is. A TNS-Hoffmann Mediameter legfrissebb adatai alapján jelenleg napi 966 ezer ember hallgat bennünket, ez a szám eddig is hónapról hónapra növekedett, hamarosan pedig több, mint félmillió új rádióhallgató csatlakozhat a Rádió 1 családjához, és hallgathatja a legnépszerűbb reggeli, délutáni és esti műsorainkat" - mondta Bakai Mátyás, a Rádió 1-et üzemeltető Rádió Plus Kft. ügyvezető igazgatója.

A frekvenciák 2017 nyarától:

Budapest - FM 96.4

Debrecen - FM 95

Miskolc - FM 96.3

Pécs - FM 90.6

Győr - FM 103.1

Nyíregyháza - FM 91.1

Eger - FM 101.3

Szekszárd - FM 91.1

Salgótarján - FM 100.4

Balaton - FM 105.7

Sopron - FM 94.1

Villány - FM 100.9

Mohács - FM 93.8

Komló - FM 99.4

Dunaföldvár - FM 106.5

Paks - FM 107.5

Baja - FM 94.3

Heves - FM 93.7

Abádszalók - FM 89.2

Tiszafüred - FM 88.7