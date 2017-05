Pápai Joci szerényen reagált a hatalmas sikerre

Pápai Joci nem túl aktív a közösségi oldalakon, viszont már tudjuk, mikor fog énekelni a szombati döntőben.

Pápai Joci a Facebookon egyetlen bejegyzést tett közzé, mióta bejutott az Eurovíziós Dalfesztivál döntőjébe, kitette a hírt, és csak annyit írt hozzá: "Köszönöm! Thanks!".

Az Instagramon sem találunk tőle újabb fotót, a Twitteren viszont értelemszerűen megsokasodtak a bejegyzések a JociPapai hashtag alatt.

Itt posztolt többek között a BBC News magazintartalmakért felelős csapata is, drukkolt a magyar versenyzőnek, kiemelte a közreműködő táncost, a hegedűst és Joci kontyát:

Jocit a The Sun is bemutatta egy hosszabb cikkben, még a versenydala szövegét is mellékelte magyarul, a Metro pedig a fehérorosz produkcióval állította párhuzamba a magyar fiú előadását, üdvözölték, hogy mindketten bevitték a népzenét az Eurovízióra.

Mikor jön szombaton?

Közben az Eurovíziós Dalfesztivál holnapján közzétették a döntős produkciók sorrendjét, Joci nyolcadikként fog színpadra állni.