Öt sorozat, amelyre régóta hiába várunk

A tévésorozatok készítésekor mindig adódhatnak olyan problémák, kisebb-nagyobb nehézségek, amelyek miatt csúszhat a forgatás, később kerül képernyőre az adott produkció. Akadnak azonban olyan projektek is, amelyek látszólag soha nem fognak elkészülni, pedig ötletszinten felmerülnek időről időre – ezekből mutatunk be ötöt.

Hulk

A Marvelnél már 2010-ben felmerült, hogy sorozatot kéne készíteni Hulk történetéből, erre pedig nem kisebb nevet kértek volna fel, mint Guillermo del Torót. A rendező nagy rajongója volt a hetvenes években futott A hihetetlen Hulk-nak, így örömmel vállalta a munkát, el is kezdett dolgozni rajta.

Aztán Joss Whedon megcsinálta a Bosszúállók-at, amelyben Hulk figurája is benne volt, a Marvel pedig már nem lelkesedett annyira a sorozat ötletéért, vissza is mondta a megrendelést. A projekt mostanában újra előkerült, már az első rész forgatókönyve is elkészült, Del Toro viszont azóta is keres valakit, aki átírja neki, miután az első változat nem tetszett neki.

Unique

Az X-akták alkotója, Chris Carter 2011-ben jelentette be, hogy új sorozata, a Unique szintén egy paranormális jelenségekkel foglalkozó thriller lesz, csak épp egy női karakterrel a középpontban. Azóta már az X-akták-at is feltámasztották, de a Unique-ból egy kockát nem látott senki, elképzelhető, hogy Carter végül inkább Mulder és Scully történetébe olvasztotta be az ottani ötleteit.

Amazon

2012-ben elindult A zöld íjász a CW-n, és a csatorna a DC más termékeire is szemet vetett, tervbe vett egy előzménysorozatot a Wonder Woman-hez Amazon címmel. Megvolt a casting is, állítólag Amy Manson kapta volna a főszerepet, őt azóta például az Egyszer volt, hol nem volt-ban láthattuk Meridaként.

2013-ra megvolt a pilot forgatókönyve is, az azonban nem tetszett a CW vezetőinek, így átíratták, áttolva a leendő szériát a 2014/2015-ös szezonra. Addigra azonban már a Flash – A Villám vált a csatorna kiemelt DC-s projektjévé, majd jött a Supergirl is, ami – úgy tűnik – végképp elmosta az Amazon-t.

The Dark Tower

A Setét Torony filmváltozata idén kerül a mozikba, és jövőre ígérnek egy tévés verziót is, a projekt eddigi története azonban óvatosságra int. Először – még 2007-ben – a Lost alkotói, J. J. Abrams, Carlton Cuse és Damon Lindelof szerezték meg az adaptáció opciós jogát, de mindegyiküknek annyi saját projektje volt, hogy a jog időközben lejárt.

A közelgő film előzetese:

Ezután a Universalhoz kerültek a jogok, ott azt tervezték, hogy kétévente kidobnak egy mozifilmet, és a köztük lévő időt kitöltik a tévésorozattal. Már a rendező is megvolt Ron Howard személyében, ebből sem lett azonban semmi, és azóta a Sony át is vette a jogokat.

Big

Emlékszik még a Segítség, felnőttem! című Tom Hanks-filmre, amelyben egy kisfiú hirtelen felnőtté vált? Ennek a sorozatváltozatát akarta elkészíteni már 2014-ben Kevin Biegel és Mike Royce, akik korábban az Enlisted-en dolgoztak közösen, de mindketten saját jogon is ismertek a szakmában, előbbi például a Dokik-ba, utóbbi a Szeretünk, Raymond-ba is besegített.

A projektből máig nem lett semmi, tulajdonképpen csak megfogalmazták, hogy mit akarnának csinálni: egy szériát arról, hogy mit jelent felnőttnek, illetve gyereknek lenni napjainkban, a modern kor zavarosságában.