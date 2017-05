Tévés díszbemutató is elmarad a manchesteri terrortámadás miatt

A Netflix a harmadik cég, amely lefújt egy brit premiert, a manchesteri terrortámadás miatt nem tartják meg az Orange Is the New Black és a GLOW bemutatóját.

A Netflix úgy döntött, hogy a manchesteri terrortámadás áldozataira és a biztonsági kockázatokra való tekintettel nem tartja meg május 30-án a Londonba tervezett díszbemutatóját.

A premieren Jenji Kohan két sorozatából kaphattak volna ízelítőt a nézők, az Orange Is the New Black júniusban érkező ötödik évadja mellett az író-producer új szériájába, a birkózós GLOW-ba is betekinthettek volna.

A premierek lefújása – vagy legalábbis elhalasztása – a Netflix saját döntése volt, nem pedig a helyi hatóságok kérték, ezzel együtt nem ez volt az első bemutató, amely Londonban elmaradt a napokban: a Warner Bros. a Wonder Women-t, a Universal A múmiá-t jegelte.

A merénylet miatt egy közelgő brit sorozat első részét is átírták, az Ackley Bridge ugyanis pont egy iskolai bombariadóval nyitott volna.