Csisztu Zsuzsa kiakadt, és újra beszólt Schobert Norbinak

Csisztu Zsuzsa állítja, hamis állítások jelentek meg a műsorával kapcsolatban, hosszú posztban igyekszik világossá tenni a dolgokat.

A Blikk írta meg ma, hogy Csisztu Zsuzsa munkája az ATV-nél véget érhet, a műsorvezető szerint sok állításuk nem volt igaz.

"Remélem, senki nem gondolja komolyan, hogy egy műsorban szereplő vendég méltatlan viselkedése okot adna egy komoly szakmai döntéseket hozó csatornának, olyannak, mint az ATV, hogy befolyásolja egy műsor életét? Ennél azért sokkal felkészültebb szerkesztőség ez, és sokkal jobb szakemberek hoznak döntéseket és nem ilyen elhamarkodottan. Schobert Norbert pedig messze nem ekkora tényező, az én életemben pláne nem, mert nem egy pályán focizunk, hiszen én nem fogok alakformáló táborok szervezésébe, ő pedig szerintem egészen sokára vezet majd talkshow-t az ő adottságaival, bár idehaza ki tudja?" - írja, utalva arra a botrányos felvételre, amiről mi is írtunk korábban.

Csisztu büszke rá, hogy 29 rész készült a Csisztu 24-ből, ez idő alatt 57 vendége volt a műsorban.