Új sorozat indul ma Eva Longoriával

Új vígjátéksorozat indul Eva Longoria főszereplésével ma este a TV2-n. A Telenovella a szappanopera-gyártás kulisszatitkait mutatja be.

Eva Longoria a Született feleségek után a humorát is megmutatja új sorozatában, melyet a Született szobalányok után szintén producerként jegyez. A Telenovella egy spanyol nyelvű szappanopera forgatásán játszódik, ahol a profi stáb mindennapjait, magánügyeit és intrikáit is végig kísérhetik a nézők kedd esténként. A sorozat azt mutatja be, hogy ami a színfalak mögött játszódik az pont olyan, mint amit a képernyőn látunk.

A sztori röviden: Ana Sofia Calderon (Eva Longoria) egy gyönyörű sorozatsztár, akinek a lábai előtt hever az egész világ. Egy napon óriási meglepetés éri, hiszen volt férje - aki megcsalta, és ezért rúgta ki korábban - szerepet kap abban a telenovellában, amelyben ő a címszereplő. Ana pedig ekkor végképp úgy érzi, hogy bizonyítania kell tehetségét.

Szereplők: Eva Longoria (Ana) - Pápai Erika, Diana-Maria Riva (Mimi) - Zakariás Éva, Jose Moreno Brooks (Gael) - Pál Tamás, Amaury Nolasco (Rodrigo) - Csík Csaba Krisztián, Jadyn Douglas (Roxi) - F. Nagy Erika, Jencarlos Canela (Xavi) - Dolmány Attila, Alex Meneses (Isabela) - Farkasinszky Edit.