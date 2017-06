Mindig tőle kérdik, lehet-e kerti parti a hétvégén

Herrmann Dóra meteorológus frissen kezdett a TV2-nél, Reisz András partnere lett az időjárás-jelentésben. Soha nem készült tévés pályára, de örül a biztatásnak és a pozitív visszajelzéseknek, bár egyelőre nem tervezi, hogy más típusú műsorban is megjelenne. Új munkájáról és az időjárás iránti szenvedélyéről kérdeztük.

Nemrég volt Medárd napja, a népnyelv szerint ha ilyenkor esik, akkor negyven napig esni fog. Lehet még ma is támaszkodni ezekre a népi megfigyelésekre?

Nyilván ez nem egy pontos előrejelzés, de természetesen a népi megfigyeléseknek is van valós alapjuk. Ma is hagyatkozunk az évről évre ismétlődő statisztikákra, de idén Medárd napjára csak enyhe, friss záport láttunk, nem gondolom, hogy innentől kezdve negyven napig folyamatosan esni fog.

Hogy érzi magát az első pár munkanap után a TV2-nél?

Jól, bár most egy kicsit pont nehezebben ment, hosszabb anyagot vettünk fel, mint ami a Tények után szokott menni, ez nagyobb kihívás volt.

Milyenek voltak az első visszajelzések a kollégák, barátok részéről?

Az első visszajelzések jók voltak, annak nagyon örültem, hogy egyrészt előzetesen is sok biztatást kaptam, másrészt az első adás után is sokan megdicsértek, minden kolléga azon a véleményen volt, hogy jól vettem az akadályokat. Természetesen van még miben fejlődnöm, de alapvetően pozitív visszajelzéseket kaptam.

Reisz András is reagált?

Igen, ő is, én pedig különösen örültem, hogy egy szakmabeli társ is megdicsért, szerinte kiemelkedően jól ment az első felvétel.

Honnan jött önnél a meteorológia iránti rajongás?

Az általános iskola vége felé már egyre többet kémleltem az eget, és rájöttem, hogy az egésznek a fizikai háttere is érdekel, mármint hogy mi mit befolyásol az időjárásban, és hogy miből mi alakulhat ki. A gimnázium alatt egyre erősödött bennem a gondolat, hogy ezzel szeretnék foglalkozni, és szerencsére az egyetemi felvételiig nem is múlt el az érdeklődésem, addigra már világossá vált, hogy a meteorológia irányába mennék.

Kezdettől fogva a médiában akart dolgozni, vagy megfelelt volna az is, ha az adatokat elemzi a meteorológiai intézetben?

Soha nem készültem tévés vagy rádiós pályára, nem azért mentem meteorológusnak, hogy ezzel tűnjek fel a médiában. Most ez a megkeresés új kihívásnak tűnt, amire sokan alkalmasnak gondoltak, így bele is vágtam, és egyelőre élvezem is.

Korábban is hallhattunk azonban önről, honnan ismerhetik a nézők?

Az Időképnél dolgozom már régebb óta, és a cég a TV2 partnere is, így a csatorna bármikor hívhatott minket, ha szeretett volna az időjárásról, a meteorológiáról kérdezni. Az utóbbi hónapokban egyre sűrűbben nyilatkoztam nekik, nemegyszer jelentkeztem be élőben is reggel a Mokká-ban.

Az élő adásokat hogy viselte?

Az elején természetesen nagyon izgultam, hisz meglepő és új dolog volt, de a sokadik élő bejelentkezés után már könnyebben tudtam kezelni ezt is.

Meteorológusként mennyire kell figyelnie arra, hogy ne menjen el nagyon szakmai irányba?

Arra tényleg figyelnem kell, hogy közérthetően fogalmazzak, de mivel az eredeti munkahelyemen is arra törekszünk, hogy mindenki számára érthető információkat adjunk át, ezzel a képernyőn sem volt különösebb gondom. Ezzel együtt szakmai szemszögből látom a dolgokat, ezt az aspektust igyekszem kézzelfoghatóvá tenni a nézők számára is.

Volt casting, vagy egyből önt hívták?

Volt casting, engem a munkahelyemen keresztül kerestek meg, és eleve azt gondoltam, hogy csak kipróbálom magam a válogatón. Csak kíváncsi voltam, hogy milyen ez az egész, de végül a TV2-nél úgy gondolták, hogy én lennék a megfelelő ember erre a feladatra.

Más műsorban is el tudná képzelni magát a közeljövőben, akár vendégként egy vetélkedőben?

Ennyire még nem szaladtam előre, de őszintén szólva nem is vagyok biztos benne, hogy ez lenne a feladatom. Elsősorban szakmai kihívásként élem most meg, hogy közérthetően elmondjam, holnap vagy holnapután milyen lesz az időjárás.

Mennyire lehet egyébként előre jelezni az időjárást? Meg tudná mondani, hogy, mondjuk, ötven év múlva mire számíthatunk itt a Kárpát-medencében?

Nem. Telente vagy tavasszal visszatérő kérdés felénk, hogy milyen lesz a nyár, de sajnos még ezt sem lehet megmondani előre. Az időjárásban inkább csak három, négy, öt napot lehet előre jelezni, de ez is a helyzettől függ. Például egy mediterrán ciklon pályája – és hogy annak nyomán mennyi csapadék érkezik – nehezen kiszámítható, viszont egy nagy területen jelentkező anticiklon hatását már biztosabban meg tudjuk mondani.

A barátai azért kikérik a véleményét, ha szeretnének egy kerti partit a hétvégén?

Igen, folyamatosan kérdezgetnek.

Mi volt a legszélsőségesebb időjárási körülmény, amiben valaha megfordult?

Tornádóra nagyon kíváncsi lennék, de élőben még nem láttam. Mindenesetre már itthon is megtapasztalhattunk hevesebb zivatarokat, az irodában is volt olyan, hogy egy viharban elment az áram, és olyan szél volt, hogy attól féltünk, ránk dől az udvarból a fa. Különösen kemény volt ez a legutóbbi tél is, volt, hogy mínusz húsz fok alá csökkent a hőmérséklet, ezek miatt a szélsőségek miatt sem kell már feltétlenül külföldre menni.