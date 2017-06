Harminc éve bujkálnak a fotósok elől az Olsen lányok

Mary-Kate és Ashley Olsen kilenc hónaposan kezdték karrierjüket, a ma 31 éves lányok egész életükben a figyelem középpontjában voltak. Sokáig elválaszthatatlannak számítottak, de az utóbbi években külön vizekre is eveztek, a filmezést pedig a divatra cserélték.

Az épp 31 éve, 1986. június 13-án Los Angelesben született kétpetéjű, egymásra mégis hasonlító Olsen-lányokat hathónaposan válogatták be a Bír-lak című sorozatba, majd kilenc hónaposan már sztárok lettek: az egész világ megismerte és megszerette a bájos ikreket.

A sikerrel persze rengeteg pénz is járt, tízéves korukra az Egyesült Államokban ők lettek a legfiatalabb milliomosok.

Felhagytak a színészettel

Rengeteg filmben, sorozatban és animációs szériában játszottak együtt gyerekként és tinédzserként, de színészként külön is próbálkoztak. Az utóbbi években már nem szerepeikről, sokkal inkább magánéletükről és vállalkozásiakról szóltak a cikkek: saját parfümöt dobtak piacra, ruhamárkákat alapítottak, étkezési zavarokkal küzdöttek és idősebb pasikat találtak maguknak.

Mary-Kate és Ashley Olsen elismert szakembereknek számítanak a divat világában, első divatmárkájukkal a kétezres évek elején jöttek elő, de azóta több saját márkát is alapítottak.

Jellemzően divatbemutatókon mutatkoznak együtt, de a lesifotósok is imádják őket megörökíteni az utcán - mint ahogy gyerekként, manapság is összeöltöznek néha: legutóbb májusban kapta őket lencsevégre egy fotós New Yorkban, hasonló szettben várakoztak a járdán.

Az idősebb pasikat kedvelik

Mary-Kate 2015 novemberében hozzáment a nála 17 évvel idősebb Olivier Sarkozyhez, akinek már van két gyereke előző házasságából. "Otthon van egy férjem és két gyermekem, haza kell mennem és vacsorát kell főznöm, hétvégén pedig lovagolni járok. Mindenkinek meg kell találnia azt a dolgot, ami ellazítja, akinek nincs meg, annak meg kell keresnie, hogy ki tudjon néha kapcsolni" - mondta nemrég.

Mary-Kate Olsen egyébként már 2013 óta versenyez, de nem sokan tudják róla, hogy ilyen profi a lovaglásban – egy tavalyi neves versenyen, ami állítólag az egyik legnívósabb esemény a díjugratás világában nemcsak Államok-, de világszerte is, három különböző lóval is versenyzett.

De visszatérve a férfiakhoz: testvére, Ashley Olsen sem titkolta, hogy az idősebb férfiakhoz vonzódik. Hónapokig az 58 éves milliárdos, Richard Sachs volt a párja, de 2017 márciusában már arról szóltak a hírek, hogy szakítottak.

Mindig a figyelem középpontjában

Az ikreknek nincs közösségi oldaluk, 2016 áprilisában lőtték az első közös szelfit egy Instagram profilra, de sajátot nem hoztak létre, és nem is akarnak ezzel foglalkozni.

Tavasszal egy interjúban arról beszéltek, hogy sosem akarták így tartani a kapcsolatot a rajongókkal és az ügyfelekkel, ezzel is védik magukat a nyilvánosság elől. Egyébként annyira rejtegetik magukat a fotósok elől, hogy nemrégiben kiállítás is nyílt olyan képekből, melyeken éppen takargatni próbálják magukat.

Van is okuk a rejtőzködésre, állandó téma a magánéletük a lapokban, rendszeresen jelennek meg hírek arról, hogy terhesek, legutóbb tavaly tavasszal reppentek fel Mary-Kate Olsen terhességéről szóló hírek, de az is állandó témája a bulvárnak, hogy éppen hasonlítanak-e egymásra, vagy sem.