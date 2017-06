Az extravagáns sztároknál nem ritka a tetoválás sem, ezek között pedig sok egyedi is akad, számos olyan ábrával találkozhatunk, amelyet csak a történetével együtt tudunk értelmezni. Bemutatunk pár érdekes, vicces, merész tetkót, cikksorozatunk első részét itt találja.

A tetoválásokra nagyon rá lehet kapni, azt mondják, ha valaki megcsináltatja az elsőt, onnan már szinte magától jön a többi. A rengeteg tucattetkó között akadnak egyedi darabok is, amelyeknek története van, sztárok bőrén is találunk ilyet szép számmal. Nem állítjuk, hogy Ray Bradbury akár a lenti darabok nyomán is megírhatta volna A tetovált ember-t, vannak azonban érdekes sztorik az ábrák mögött.

Katy Perry

Hogy mit keres az énekesnő egyik ujján a XLIX felirat? A 49. Super Bowl szünetében lépett fel – ami óriási megtiszteltetés minden előadónak, hisz az amerikaifoci-bajnokság döntője hagyományosan a legnézettebb tévés esemény az Egyesült Államokban, Perry előadását nagyjából 114 millió amerikai látta.

Johnny Depp

A színész tetkóinak külön cikket szentelt a testművészettel foglalkozó Body Art Guru, igaz, volt is hozzá elég alapanyag. Az első ábra, amely Depp testén megjelent, egy cserokiindián-fej volt a bicepszén, e fölé készíttette később a „Winona forever" feliratot, amivel Winona Ryderrel való kapcsolatáról emlékezett meg – mára ebből „Wino forever" lett.

Kristen Stewart

A színésznő karakterének számos tetoválása volt a Sils Maria felhői című filmben, ezek közül egyet a valóságban is felvarratott magára. A jobb karján hordott szem egy részlet Picasso Guernica című festményéből, amelyet Stewart tizennyolc évesen látott Madridban, és mindig úgy beszél erről az élményéről, mint az első találkozásáról a művészettel.

Nathan Fillion

A Castle egykori főhősének egy egyiptomi motívum díszeleg a combján, a csípőjéhez közel. Tizenkilenc évesen csináltatta, de már megbánta – itt megnézheti.

