Visszatérhet a Walking Deadbe egy halott szereplő

Nem kizárt, hogy Steven Yeun, vagyis Glenn is meg fog még jelenni a The Walking Dead-ben, hiába is verték szét a fejét egy baseballütővel.

Negan egyik áldozata, Glenn újra megjelenhet a The Walking Dead-ben, az őt alakító Steven Yeun is benne lenne, ha "sikerülne értelmes módon megoldani a visszatérést".

Korábban már lehetett hallani arról, hogy az alkotók valamilyen formában visszahoznák Glenn karakterét, most Yeun is elmondta erről a véleményét a Daily Telegraphnak.

A legkézenfekvőbb persze az lenne, ha Glenn visszaemlékezésekben, mondjuk, Maggie gyermekének születésekor jelenne meg, de ki tudja, mit terveznek a producerek.

Yeun az interjúban arról is beszélt, hogy örökké hálás lesz a The Walking Dead-nek a karrierje beindításáért, Los Angelesbe költözve a sorozat nyitotta meg a kapukat sok más lehetőség felé is. A színész annak idején az Origónak is nyilatkozott, az erről szóló anyagot itt találja.